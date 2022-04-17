Cumhurbaşkanı Asgari Ücret İle İlgili Yeni Öneriyi İmzaladı!

Asgari Ücret İçin Yeni Öneri. Yeni yılla beraber asgari ücrete son yılların en büyük zammı yapılmıştı. Yapılan asgari ücret zammı artan enflasyon karşısında ise adeta eridi. Bu durumdan dolayı temmuz ayında memur ve memur emeklileri için yapılması planlanan zam oranlarından asgari ücretlilerde seslerini duyurarak zam talebinde bulunmaya başladılar.

Fahiş Enflasyon Asgari Ücretliyi Vurdu

Asgari ücret komisyonu genel olarak yılda bir defa toplanır. Bu toplanmadan ise enflasyona göre hesaplanan asgari ücret Ocak ayında açıklanmıştı. 4.253 TL olan asgari ücret tutarı çalışanların giderlerini karşılamakta yetersiz kaldı. Gıda, ulaşım, faturalar ve kira gibi giderlerin her geçen gün artması asgari ücretlinin aldığı zam oranını adeta hiç etti. Siyasi kulislerde söylenenlerden yola çıkılarak Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılması için görüşmelerin olabileceği yönünde gelişti.

Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada ise asgari ücrete zam yapılmasının gündemlerinde olmadığı yönünde oldu. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın özel bir televizyon kanalının sorularını yanıtladı. Eskiden asgari ücretin artan maliyetlere karşı direnmesi için eşel - mobil sisteminin devreye alındığı biliniyor. Bu sistemi hatırlatan Ali Yalçın son dönemdeki enflasyonun tarihi zirvelerde olduğunu ve böyle bir sistemin yürürlüğe konulmasının gereklerini ifade etti.

6 Ay Beklenmesi Yanlış

Habertürk televizyon kanalına konuşan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın asgari ücret zammı için 6 ay beklenmemesi gerektiğini savundu. Aylık ya da 3 aylık periyodlarla belirlenmesinin işçiler için daha iyi olacağını ifade eden Ali Yalçın geçmişte yapılan uygulamaların günümüze göre düzenlenmesinin gerekliliklerini belirtti. Ocak ayında yapılan asgari ücret zammından sonra özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarında aşırı bir artış yaşandı.

Ocak ayındaki asgari ücretin belirlenmesinden sonra enflasyon rakamlarının daha sonraki zamanlarda arışa geçtiğini de ekleyen Ali Yalçın; 2022 senesinde yaşanan gelişmelerin olağanüstü bir durum olduğunu ekledi. Anında çıkan etiketlerden dolayı asgari ücretlinin aldığı zam oranı adeta eriyerek yok oldu. Bu açıdan Temmuz ayını dört gözle bekleyen asgari ücretlilerin zammı ile ilgili kesin ve net bir bilgi henüz paylaşılmadı.