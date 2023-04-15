Cumhurbaşkanı Asgari Ücret ile ilgili açıklama yaptı! Asgari ücret için zam haberi geldi

Asgari ücretliler bu zam haberini bekliyor. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda, asgari ücret ile artışlar hakkında konuştu. Yapılan son açıklamada, asgari ücret 9500 TL olarak ödenecek! Asgari ücretle çalışanlar için yapılan duyuruda, Ramazan bayramı öncesinde ek zam haberi geldi. Yaklaşan bayram öncesinde zam haberi bekleyenler, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, ek ödemeler hakkında bilgiler alıyor.

Bayram öncesinde 1000 TL ek ödeme olacak

Temmuz zammına kadar yeni yapılan düzenleme ile birlikte, asgari ücret alan kişiler 1000 TL daha 3 ay boyunca ödeme alacak. 3 ay boyunca 9500 TL ödenecek. Daha sonra Temmuz zammı ile asgari ücret, tekrardan değerlendirilecek ve 10 bin TL üzerine çıkacak. Bayram için endişe eden asgari ücretliler, 3 ay boyunca 9500 TL alacak.

Seçim öncesi 1000 TL onay verildi

Asgari ücret ile çalışanlar maaşlarına gelecek olan bu zammın haberini merak ediyor. 8500 TL olarak Ocak ayında yapılan zam ile birlikte, son zamanlarda yapılan emekli zamları sebebiyle, asgari ücretlilerde bu zam haberini bekliyorlar. Zamlı asgari ücret sadece 3 ay devam edecek ve yapılan çalışmalar sonrasında Temmuz 2023 yılında tekrardan değerlendirilecek. Seçim çalışması olarak da geçen bu artışlar, son 3 ay olarak aylık 1000 TL ek ödeme olarak verilecek. Asgari ücret ile çalışan kişiler, 1000 TL yardım olarak ek ödemeler alacak.