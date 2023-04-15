TC kimlik numarası son hanesi 8'e kadar olan kişilere 88.000 TL ödeme verildi

Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyası 88.000 TL olarak 24 ay vadeli hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. nakit kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bireysel tüketici kampanyasına katılarak uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda yine Bu bankanın yapmış olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda yapmış olduğu tüm Kredi kampanyalarında özellikle de bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlara uygun olarak bu kredileri kendi hesaplarına yatırarak kullanabilecekleri bir kampanya açıkladı. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve uygun faizlerle bu kredileri kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası sizlere 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırılarak Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen bireysel tüketici kredisi kampanyasında bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar aynı gün içinde Kredi ödemelerini alabiliyor ve ihtiyaç kredisi olarak bu banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak uygun faizlerle ödemelerini de hesaplarına yatırarak kullanabiliyorlar. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi başvurusunu Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapabilecek ve onaylanan bu krediyi de İstediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.