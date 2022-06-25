Cumhurbaşkanı Açıklamıştı! İmzayı Attı! Kamu Bankalarından Başlıyor

Kamu bankaları tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında devlet destekli olarak onay alacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde nakit onay verilmektedir. Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, hükümet destekli olarak kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Devlet destekli olarak kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak bu bankadan emekli maaş almanız veya çalışıyor maaş almanız şarttır. En düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanından yararlandırma naza olanak sağlayacak olan bankalar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar limit hazırladı. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi de internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat yapabilmektesiniz.

Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda kamu bankaları üzerinden 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyor.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde halledebileceğiniz gibi, ayrıca bankaların internet siteleri İnternet Bankacılığı Müşteri Hizmetleri ve banka ATM'si üzerinden de kredi başvurularınızı hızlı bir şekilde yapabilmektesiniz. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların bu bankalar üzerindeki almış oldukları internet bankacılığı şifresiyle birlikte sadece mobil uygulamaları üzerinden, haftasonu olsa bile nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde, isterse 45, isterse 90 gün erteleme yapma imkanı sunmaktadır.