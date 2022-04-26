Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! Kabine sonrası emekli ikramiyesi verilecek mi söyledi!

Emekliye Bayram İkramiyesinde Son Dakika geldi! Emeklilerin sabırsızlıkla beklediği, emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama yapıldı. Bu sene 30 Nisan’a kadar emeklilere para verileceği bildirildi. Emeklilere bir önceki yılda yapıldığı gibi yine 1100 TL ödeme yapılacak. Emeklilere yatacak paranın 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacağı son tarihin 30 Nisan olarak belirlendiği duyurulmuştur. Emeklilik dilekçesi vermek isteyenler için ödeme yapılıp yapılmayacağı konusu da merak uyandırmaktadır. Emeklilik şartlarını taşıyan vatandaşların 30 Nisan’a kadar başvurması halinde onlara da emekli ikramiyesi verilecektir. Yetim aylığı ve dul aylığı alanların ise aldıkları bedel ile orantı bir ödeme kendilerine yapılacak.

Emekli İkramiyesi Kimlere Ne Kadar Ödenecek?

Emekli ikramiyesi, ilk defa 2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumundan, emekli maaşlarını alan vatandaşlara emekli maaşlarına ek olarak verilmiştir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarında verilen bu ikramiye 2018-2019 yıllarında 1000 TL olarak verilmeye başlamıştır. Geçen sene artan enflasyon oranları da göz önüne alınarak yüzde on oranında zam yapılarak emeklilere 1100 TL ikramiye verilmişti.

Bu sene artan enflasyon oranlarına göre zam yapılması beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakan’ı tarafından ikramiyelerde herhangi bir zam olmayacağı, bir önceki bedel ile yani 1100 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Emekli ikramiyesi ödenmeye başladığından itibaren bugüne toplam 89 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Dul aylığı alan eşe ölen eşinin yüzde elli oranında yani 550 TL emekli aylığı, ölen kişinin kızına ise yüzde yirmi beş oranında yani 275 TL emekli ikramiyesi ödenecektir.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş görmemezlik geliri bağlanan vatandaşlara iş görmemezlik oranlarına göre ikramiye verilecektir.

Nisan Ayında Emekli Olanlar Emekli İkramiyesi Alabilirler Mi?

Mevcut emekli ikramiyesi alan vatandaşlara 28-29 Nisan’da ödeme yapılması bekleniyor. 30 Nisan 2022 tarihinde henüz emekli olmayıp ancak emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar emekli ikramiyesi 1 Mayıs tarihinden itibaren almaya başlayacaktır. Bu nedenle Nisan ayının sonuna kadar emekliliğe hak kazanıp dilekçe verenler de bayram ikramiyesi alacaktır. 30 Nisan’a kadar emeklilik dilekçesi veren vatandaşlar ilk maaşlarıyla birlikte emeklilik ikramiyesi alacaktır.

Sigorta şirketlerine ait özel sandıklardan emekli olan veya bankalardan emekli olan vatandaşlar başka Kanun uyarınca değerlendirildiğinden SGK kapsamında emekli ikramiyesi almaları uygun görünmüyor. SGK kapsamında yer alan emekli ikramiyeleri Hazineden karşılandığı gibi banka ve sigorta şirketlerinden emekli olan vatandaşların da ikramiyelerinin Hazineden karşılanması yönünde bir görüş bulunsa da henüz bu konuda kesin bilgi mevcut değildir.