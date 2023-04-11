Cumhurbaşkanı Açıkladı: Ziraat Bankası Emekliye Ödeme Verecek

Son zamanlarda özellikle emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvuru yaparak nakit kullanmak isteyenlere, kamu bankaları destek veriyor. Devlet destekli başlatılan yeni kampanyada ise, başvuru şartlarına uygun olan her emekliye ödeme veriliyor. Emekli maaş hesaplarınıza üzerinden başvurunuzu yaparak ödeme alacağınız bu kampanyalara katılmak isteyenlere, hemen sonuç veriliyor. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, emekli maaş hesapları üzerinden Ziraat Bankası ile birlikte kredi alabileceklerdir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilere, devlet destekli ödemeler vermeye devam ediyor. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte, kredi notu uygun olan herkes, başvuru yaparak bu bankalardan ödeme alabiliyorlar. Ziraat bankası son yaptığı kredi kampanyasında, Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilen bir kredi vermektedir. 50.000 TL'ye kadar emekli maaşlarını kendi bankasından alan kişilere destek verilmektedir.

Emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız veya bankaya ilk defa maaş taşıması yapıp, kredi almak istiyorsanız, sizlere ayrıcalıklı kredi kampanyası ile birlikte ödeme verilecektir. Kredi notu ve faiz oranları uygun olan herkes, başvuru yaparak bu bankadan kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden kredi almak için bankaya gidebilir veya banka şubelerine gitmeden bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi alabilirsiniz.

Ziraat bankası gibi, diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de bu kredi kampanyalarına katılmanız mümkündür. Bu bankalardan yapacağınız tüm kredi başvurusu düşük faizli olarak sizlere verilecektir. 3 kamu bankası üzerinden devlet destekli kredi alacağınız gibi, ayrıca kredi gibi, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatacak olan borç transfer kredisi de alabileceksiniz. Bu şekilde bankalardaki tüm kredi ve kart borçlarınızı kapatabileceksiniz.