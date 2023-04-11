100.000 TL borç kapatma kredisi ödemesi başladı! Garanti bankası başlattı! Kimler alabilecek açıklandı! Garanti bankası borç kapatma kredisi adı altında, 100.000 TL ödeme verileceği açıklandı. Banka müşterisi olan, olmayan herkes, bireysel kredi kampanyasına katılabilecek ve bu bankadan kredi alabileceklerdir. 100.000 TL bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, borç kapatma işlemlerini de gerçekleştirebilirler.

Garanti bankası borç kapatma kredisi sadece banka kredi kartı, kredi borçlarınızı kapatmanız için sizlere ödeme vermektedir. Garanti bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen ödeme verilecektir. Kredi notu, faiz oranları ve banka kredi şartlarına uygun olan herkes, 100.000 TL kredi alabilecek ve bu kredileri 24 ay vadeye kadar kullanabileceklerdir.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Garanti bankası borç kapatma kredisi başvurusu yapmak için işlem yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabileceksiniz. Banka şubelerinden yaptığınız kredi başvurusu sonucunda sizlere hemen sonuç verilir, ve bu sonuca göre kredi kullanırsınız. Sigortalı olarak çalışan kişilerin bankadan ödeme alabilmeleri için 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması ve sigortalı olarak sürenizin de 3 ay olması gerekmektedir. Son iş yerinde 3 aydır çalışan kişiler ödeme alabilirler. Ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaşlarına göre ödeme alabilmektedirler. Emekli maaş müşterisi olmanız durumunda avantajlı kredilerden faydalanacaksınız.