Cumhurbaşkanı Açıkladı: Meclis Onay Verdi: Elektrik Destek Ödeme Başvurusu! Başvuru Sorgulama! Online Fatura Yatırma

Elektrik yardımı başvurusu dar gelirli ailelerin aylık olarak ödedikleri elektrik faturalarına ek devlet desteği sunuyor. 350 TL ile 650 TL arasında değişen bu destek e-devlet sistemi üzerinden yapılacak başvuru sonrası PTT şubelerine gidilerek alınabiliyor. Sosyal devlet destekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Elektrik desteği bunlara ekleniyor. Engelliler, zor durumda olanlar, bakımını kendi başına yapmak zorunda olanlar ve yaşlılar için sunulan desteklerin dışında aylık doğalgaz ve elektrik tüketimi desteği sunulmaya başlandı.

2022 yılında aylık düzenli olarak yapılmasına karar verilen desteklere 12 ay boyunca devam edilme kararı alındı. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yatağa bağımlı olarak elektronik bir cihazdan destek alanlar için ek ödeme yapılması kararı da verildi. En çok merak edilen konulardan birisi elektrik yardımına hala başvurulabiliyor mu? sorusu oldu.

Elektrik Fatura Desteğine Nasıl Başvurulur?

Sosyal yardım destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri elektrik tüketimi desteği yardım oluyor. Hane içerisinde yaşayan kişi sayısına göre bu desteğin rakamı değişebiliyor. İki kişilik haneleri ödenecek olan tutar 75 kilowatt üzerinden belirlenirken en fazla 5 ve daha fazla kişilik aileler için bu rakam 150 kilowatt saat üzerinden belirleniyor.

Elektrik tüketim desteğini başvuruda bulunmak isteyenlerin herhangi bir şubeye gitmesine gerek olmuyor. 12 ay boyunca alınacak olan destek tutarından faydalanmak isteyenlerin e-devlet sistemine giriş yapması yeterli oluyor. Hak sahipleri o ayki elektrik faturasını alarak PTT şubesine gidip ibraz ettirmesi yeterli oluyor. Nakdi olarak alınamıyor. İstendiğinde online olarak yardım kapsamında alınan elektrik fatura desteği yatırılabiliyor.

Elektrik Fatura Desteğine Kimler Başvurabilir?

Elektrik faturada isteğinden faydalanmak isteyenlerin güçsüz, muhtaç ve 65 yaşını doldurmuş olanlar daha çok ön plana çıkıyor. Bunun dışında sosyal güvenliği bulunmayan ailelerde yararlanabiliyor. Eşi vefat eden kadınlar, öksüz ve yetimler, asker çocukları da bu destekten yararlanabiliyor. Engelliler, yaşlılar, kronik hastalar, çok çocuklu ailelerde bu desteği alabiliyor.

Elektrik desteği ödemeleri ETD adı verilen bir program kapsamında yapılıyor.

1 ve 2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat

3 kişilik hanelere 100 kilowatt saat

4 kişilik hanelere 125 kilowatt saat

5 ve daha fazla aileleri ise 150 kilowatt saat karşılığına denk gelen ödeme yapılıyor.

Bu yardımdan 12 ay boyunca faydalanma fırsatı sunuluyor. Desteğin online olarak yatırılabilmesi için belirli adımların takip edilmesi gerekiyor.

Elektrik Fatura Desteği Sorgulama

Destek hizmeti kapsamında sunulan elektrik desteğinin yatıp yatmadığını öğrenmek için isteyenlerin e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına gelmesi gerekiyor. Ardından alt kategoride yer alan Sosyal yardım bilgileri sorgulama alanına geçilir. Elektrik desteği yardımı “Durumu devam ediyor” yazmalıdır. Eğer ödeme yapılmışsa son ödemenin durumu yazan kısımda “Ödemeniz hazırdır” ibaresi görülmelidir. Eğer ödeme çekildiyse “Ödeme çekildi” yazılsa ile karşılaşılır. Ödemenin tutarı ilgili alana girildikten sonra incelenebilir.

Elektrik Fatura Desteğini PTT'siz Online Ödeme

Alınan elektrik desteğinin PTT şubesine gidilmeden direkt fatura ödemesi ile online yapılabilmesi için iki farklı seçenek bulunuyor. Bunun için:

E-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra PTT Genel müdürlüğü kategorisine geçilir

PTT bank internet bankacılığı hesabından elektrik ödemelerinin yapılması alanına gelinerek “uygulamaya git” tuşuna basılır.

Diğer seçenek ise: