Cumhurbaşkanı Açıkladı! Haziran Ayında Normalleşme Süreci Planlanmakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve Haziran ayına gelindiğinde yoğun bir aşılama kampanyasının yürütülerek ülke genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin birlikteliği ile yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen toplantıda Türkiye'nin yüzde 1.8’lik oran ile Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ülke olduğu söylenildi. 2021 senesinin ilk 4 ayında ihracat oranının önceki senenin aynı dönemine göre E arttığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinin yol açmış olduğu belirsizliklere rağmen ülkemize olan yatırım talebinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için saygılı, samimi ortak değerlere ve çıkarlara dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu bilgisi açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç kıtanın kalbi konumunda bulunan Türkiye'yi küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getireceklerine inandığını ifade etti.

Yapılan açıklamalarda Joe Biden ile NATO zirvesinde gerçekleşecek görüşmenin yeni dönem habercisi olduğuna inanıldığı da belirtildi. Alüminyum ve çelik sektöründeki ilave tarifeler ülkenin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılmazsa Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımların bize yakışmadığı Erdoğan tarafından ifade edildi. Bu konular hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yapıcı hareket edilmesinin beklendiği söylenildi.

Teşvik sisteminin sadeleştirilerek yatırımcıların teşviklerden daha kolay faydalanmasını sağlayacağız şeklinde açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleşti. Türkiye'nin teknolojik dönüşümü hızlandıracak cari dengeye pozitif katkı sağlayacak ve dönüşüm hızlandıracak projelere özel bir şekilde önem verildiği de dile getirildi. Türkiye Uluslararası doğrudan yatırım stratejisi belgesine ilişkin olarak da yakında belgemizi uluslararası yatırımcılar ve milletimiz ile paylaşacağımız bilgisi açıklandı.