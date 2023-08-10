Emekli vatandaşlar, merak ve heyecanla gelecek haberleri bekliyor. Emekliler, yaşamlarını daha iyi sürdürebilmek ve ekonomik refahlarını artırmak amacıyla emekli maaşlarının açlık sınırının üzerine çıkmasını umutla bekliyorlar. Özellikle Temmuz ayında gerçekleşen %25'lik zamın ardından, yeni bir zam haberi daha bekleyen emeklilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek müjdeli habere çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin kapanmadan önce yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına ilişkin yeni görüşmelerin Ekim ayında yapılacağını ve bu konunun gündeme alınacağını belirtti. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Görüşmelerin 1-2 ay sürebileceği düşünülüyor ve zam haberinin Aralık ayının sonlarına doğru verilmesi bekleniyor. Buna göre, Ocak ayında ise zamlı ödemelerin emekli vatandaşlara ulaştırılması planlanıyor.

Emeklilere yönelik %58'lik bir zam haberiyse oldukça sevindirici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bağ-kur ve SSK emeklileri için yapılan bu zam, emekli vatandaşların maaşlarını önemli ölçüde artıracak gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı 6 aylık veri tablosuna göre enflasyonun %58'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durum, en kötü senaryoda bile emekli maaşlarına %31.92 oranında bir zam yapılacağı anlamına geliyor.

Uzmanlar, merkez bankasının tahminlerinin üzerine çıkabilecek enflasyon oranlarına ek olarak refah ödemelerinin de gündeme alınabileceğini öngörüyor. Emeklilerin kök maaşlarına yapılacak olan bu zam oranının 16 milyon emekli vatandaşı memnun edeceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, her vatandaşın en iyi şekilde destekleneceğini ve yapılabilecek en iyi zammın uygulanacağını belirtmesi, emekli vatandaşları umutlandırmış durumda. Emekli maaşlarına ilişkin başlayacak olan görüşmeler ve alınacak kararlar, emeklilere ekonomik anlamda önemli bir destek sağlayacak gibi görünüyor.