Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emekliye Yüzde 50 Zam Yapılacak, Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretin açıklanmasından sonra artık gözler emekli zammı ile ilgili gelişmelerde. 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak emekli zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı devreye girecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, emekli olan kişilere de yapılacağı konuşuluyor. Emekli içinde 2 ayrı formül üzerinde çalışan Hükümet, Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra emekli maaş zammı ile ilgili bilgileri verecekler. Özellikle yapılacak değişikliklerde en düşük emekli maaşı 1500 TL'den 2.000 TL'ye çıkacak.

Emekli olan kişiler dört gözle emekli zammı ile ilgili haberleri bekliyor. Emekli maaş zammı ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 Ocak’ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Bu verilecek zam oranının üzerine ayrıca refah payı da eklenecek. Talimatı da Cumhurbaşkanı verecek.

Ayrıca yıllık kümülatif artışın yüzde 40’a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz’da yüzde 8.45 zam almışlardı. Eğer bu formül işe yararsa, emekli olan kişiler toplamda %29'luk bir zam almış olacaklar.

Emekli olan kişiler için yapılacak zammın da ayrıca kademeli olarak hesaplara yansıması konuşuluyor. En düşük emekli maaşı alan kişilere daha çok zam yapılacak. 1500 TL'ye kadar en düşük emekli maaşı alan kişiler, artık 2000 TL alabilecekler.

Emekli olan kişiler, emekli zamlı maaşlarını Ocak ayından itibaren alacaklar. Emekli olan kişiler için yapılacak zam oranları 3 Ocak 2022 tarihinde belli olacak ve yine aynı ay içinde hesaplara yatacak.