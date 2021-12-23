Bankamatik Kartı Olan ve Düzenli Kullanan Kişilere Bu Sabahtan İtibaren 10.000 TL Ödeme Yatıyor

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler, bankalar üzerinden destek kredisi başvurusu yaparak 10.000 TL'ye kadar 7 gün 24 saat onay alabilir. Son yapılan kampanya da ise bankalara başvuru yapacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. 10.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyenler bazı şartlara da uygun olmalı...

Kredi notu: 1200 ve üzerinde olan kişiler kredilerini hemen alabileceklerdir. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay alamaz. Banka kredi sicili ve diğer banka performansınıza bakarak onay verilir. Emekli, çalışan kişiler haricinde kredi notu yüksek olan ev hanımı ve öğrencilerde bu nakitten faydalanacaktır.

Yapı Kredi Bankası

Yapı kredi bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 3 ay ertelemeli 10.000 TL kredi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için ayrıca mobil uygulama aracılığı ile de kredi başvurusu yapabilir. Banka hesabı olan kişiler, internet bankacılığına girerek buradan 3 ay ertelemeli kredi için başvuru yapabilirler. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar krediler alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca SMS ile de başvuru yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu için Bireysel TC Kimlik Aylık Gelir Yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz.

QNB Finansbank

TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 5 dakika olmadan mesaj attığınız cep telefonuna bankadan sonuç gelecektir. Sonuç olumlu ise en yakın banka şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 5030 numarasına atılan mesaj sonrasında banka kredi değerlendirmesini hızlı yapacak ve buna göre kredi onayı verecektir.

Denizbank

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına girebilirsiniz. Bu şekilde atacağınız mesaj ile birlikte Denizbank kredisine başvuru yapmış olacaksınız. Ayrıca kredi notu yüksek olan kişiler, Denizbank mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanabilirler.