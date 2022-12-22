Cumhurbaşkanı açıkladı: Emekliye yıl başına kadar ödeme alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret ile birlikte emekli olan vatandaşlarda Müjdeli haberi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekli maaşı alan vatandaşları kamu bankaları üzerinden nakit ihtiyacı olmaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte nakit ödemeler gerçekleştirilmektedir. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanya emekli maaşı hesapları üzerinden yapılacak olan ek ödemeler ile birlikte hemen aynı gün içinde işlem gerçekleştirilerek hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ödenmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan tüm vatandaşlar için banka kredi politikalarına uygun olan bireysel müşterilerin de emekliler gibi ihtiyaç kredisi almak istemeleri durumunda kredi başvurularını gerçekleştirebileceğini ve emekli kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz.