17 milyon emekli için Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyuru yaptı! Emekli maaş alanlara ek ödeme ay sonuna kadar sürecek!

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz yeni bir kampanya duyurusu başlatıldı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalar devlet destekli olarak sizlere ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz bu kredilerde Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek kredilerinden faydalanabilecek ve 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucu ödemektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç veriyor. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 50000 TL kredi kullanacak olan kişilere ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları kapatılması için de destek kredileri ödenmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından da duyurusu yapılan ve devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilerden faydalanacak olan kişilerin bankada emekli maaş alması isteniyor. Başvurunuzu yapmış olduğunuz banka üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte internet bankacılığı şifresi oluşturabilirsiniz ve buralardan kredi başvurularında bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm yemekler için başlatmış olduğu bu kampanyalar haricinde borç kapatma kredileri konut kredileri ve taşıt kredileri de emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile birlikte vermektedir. Kampanyaya katılacak olan tüm vatandaşların emekli olması durumunda 36 ay vadeli kredi kullanabilecekleri en üst limiti 50000 TL olarak biliniyor. 50000 TL ile 100000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadelik kredi ödeme tablosu oluşturarak geri ödemesini sağlayabilirsiniz.