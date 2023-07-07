Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emeklilere yönelik özel bir kampanya başlatarak 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanya sayesinde emekli maaşı alan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirdiklerinde uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilme fırsatı elde edeceklerdir. Ziraat Bankası, başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını ve başvuru yapan emeklilere 5 dakika içinde yanıt verileceğini duyurmuştur.

Acil ihtiyaçlarınızın olduğu durumlarda başvurunuzu yapabileceğiniz bu kampanya kapsamında onay alan emekli vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemesini alabileceklerdir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebileceklerini ifade etmektedir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde nakit kredi imkanı sunmaktadır ve kredi ödemeleri 5 dakika içinde hesaplara aktarılmaktadır. Bu kampanya sayesinde vatandaşlar, hızlı bir şekilde finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte başvuruda bulunabilirler. Kimlik ve gelir belgeleriyle yapılan başvurular sonucunda onay alan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, borç kapatma kredileri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik kredi seçenekleri de sunulmaktadır.