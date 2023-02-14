Cumhurbaşkanı açıkladı: Emekli ve çalışan kişilere 40000 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte emekli ve çalışan vatandaşlara nakit imkanından faydalanabilmeleri için 40000 TL'ye kadar ödeme, kamu bankaları üzerinden verileceği açıklandı. Devlet destekli ihtiyaç kredisi üzerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara 40000 TL kredi ödemesi 36 ay vadeli olarak sadece Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeneceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların emekli ve uzun süredir sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kamu bankaları üzerinden başvuruları gerçekleştirilecektir.

Emekli olan kişiler, özellikle bu kredileri kullanmak istiyorlarsa, maaş müşterileri olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilir ve kredi imkanından faydalanabilirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl gerçekleştirilecek?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen ödeme vereceğini açıkladı. Bankaların kendi resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli, bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Daha önce kamu bankaları üzerinden kredi ve kredi kartı kullanan tüm vatandaşların düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda daha düşük faizlerle de işlemleri gerçekleştirilecek ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden masrafsız kredi ödemeleri verilecektir.