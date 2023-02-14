Ziraat Bankası hesabı olanlar için önemli uyarı yapıldı, Banka 5 gün içinde işlem yapmanızı istiyor

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinde banka hesabı veya kredi kartı hesabı olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir haber yayınlandı. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuruda, şubat ayı sonuna kadar yapacak kampanya kısalttığını ve 5 gün içerisinde başvuru yaparak, kredi kullanacak olan kişilere işlem yapmaları gerektiğinde uyarı verdi.

Ziraat Bankası, 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm bireysel müşterilerin 18 yaş üzerinde olması durumunda banka hesabı olması durumunda internet üzerinden başvuruları gerçekleştirilecek. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyurularda nakit kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır.

Ziraat bankası, banka hesabı olan vatandaşlar...

En çok müşteri portföyüne sahip olan Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kredi ödemesinde 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesini diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığınız zaman en düşük faiz oranlarıyla birlikte vereceğini açıkladı.

Sadece kendi banka müşterisine ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası üzerinden, sizlerinde banka hesabı olması durumunda müşteri hizmetleri numarasını arayarak, internet şifresi oluşturabilir, Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan, bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi kredi işlemlerinizde gerçekleştireceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarınıza yatırılarak, haftasonu olsa bile işlem görülecektir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli olan vatandaşları da kredi imkanı sağlıyor ve kendi bankasından emekli maaşı olan kişilere devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak 5 gün içerisinde ödeme yapıyor.