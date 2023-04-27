Akbank, Axess Kredi Kartı Başvurusu Yapanlara Bin TL Para Veriyor!

Özel bankalar arasında düzenlediği kampanyalarla dikkat çeken Akbank, yeni bir açıklama daha yaparak müşterilerine bin TL para hediye edeceğini duyurdu. Kampanyaya dahil olmak isteyenlerin nisan ayı sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca Axess kredi kartı sahibi olmayan müşteriler de bu kampanyaya katılarak bin TL'ye varan chip para kazanabilirler.

Kampanya Detayları

Kampanya, 1 Nisan - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Axess kredi kartı başvurusu yapan Akbank müşterileri için geçerlidir. Kampanyaya dahil olan müşteriler, kart onaylandıktan sonra 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yoluyla katılım sağlayabilirler. Bu kampanya dahilinde yapacakları her 1.000 TL ve üzeri harcamaya karşılık 200 TL chip para kazanabileceklerdir. Toplam kazanılabilecek chip para tutarı ise bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Juzdan üzerinden kampanyaya katılmadan önce "Hemen Katıl" butonunu tıklamalıdır. SMS yoluyla kampanyaya katılmak isteyenler ise bankanın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numarasından "ODUL" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olabilirler. Kampanyaya dahil olan müşteriler, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilen SMS'lerle kampanyaya kaydolabilirler.

Akbank müşterileri, Axess.com.tr, Akbank.com, Akbank Mobil, tüm ATM'ler ve şubeler aracılığıyla kredi kartı başvurusunda bulunabilirler. Başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneğini seçerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olabilirler.

Kampanya kazanımı aynı gün içinde, aynı iş yerinden yapılacak olan ilk 1.000 TL'lik harcama için geçerlidir. Free, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları ve sanal kart başvuruları kampanya kapsamı dışındadır. Kampanya, bireysel bazda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Akbank müşterileri kampanya boyunca toplam 1.000 TL'ye varan chip-para kazanımı elde etmenin yanı sıra, üye iş yerlerinden ve diğer kampanyalardan da chip-para kazanabilirler.