TC Kimlik Numarasına Ödeme: 75.000 TL'ye Kadar Belgesiz Olarak Ödeme Verilecek, Tek Banka Verecek

75000 TL'ye kadar nakit ihtiyacımızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde ödeme alabileceğiniz bir duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını uygun faiz oranları ile birlikte kullanmak isteyen kişiler, 24 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi verileceği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte bankadan müşteri olan tüm vatandaşlara mobil uygulama üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Sms ile bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ve nakit kredi kullanarak işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalara katılarak, istediğiniz zaman ödeme alabilecek ve ihtiyaç kredisi hesaplarına hemen işlem yapabileceksiniz. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız, bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyada kendi banka müşterisi olan kişileri ayrıcalıklı kredi imkanı sağlarken aynı zamanda kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara da ödemeler hızlı bir şekilde yapmaktadır. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan her vatandaşın cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

75 bin TL kredi başvurusu için ilk olarak sizlere sms kredi kampanyası hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Oturduğunuz yerden cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek bu bankadan sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

75 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyenler cep telefonunun Mesaj kısmına girerek bireysel yazıp boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinize yazıp 44 11 numarasına mesaj ile gönderin. Gönderilen Bu mesaj ücretli bir mesaj olacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika olmadan size ne kadar onay aldığınızı gösteren bir mesaj gelecektir.

Eğer onay alamadıysanız banka politikalarına uygun olmadığınız için kredi sonucunuz olumsuz sonuçlanmıştır. Onaylanan müşteriler ise en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek buradan kredi başvurusunu tamamlayabilirler ve onaylanan kredilerine hemen kullanabilirler.