TC Kimlik İle Sorgulama Yapan Kişilere Ödeme Haberi: Siz de 4.337 TL Alabilirsiniz

Birçok vatandaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunmuş olduğu imkânlardan faydalanırken birçok vatandaş da kendilerinin sunulmuş olan bu hakları kullanamıyor. Devlet tarafından yapılan ödemeler her ay 2 ayda bir 3 ayda bir ya da yıllık olarak yapılabiliyor. Bunun için ise ödemeler belirli tarihlerde hesaplara aktarılıyor.

Önceki aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım parası alanlar mart ayı için ne zaman ödeme alacaklarını araştırıyorlar. Devlet desteklerinden faydalanmak isteyen kişiler başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesine girerek bilgi sahibi olabilirler.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok kategoride yardım yaparken evde bakım maaşının ödemesi de ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen bu evde bakım maaşını almak için belirli şartları sağlamak ve belirli evrakları ibraz etmek gerekiyor. Evde bakım maaşına hak eden vatandaşlar için maaş ödemesi için haber gündeme bomba gibi düştü.

Ödemeler artık hesaplara aktarılacak. Ailevi Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde yaşlı olan yardıma muhtaç bulunan ve engelli olan vatandaşlara bakan kişilerin evde bakım maaşı kapsamında ödemelerini yapıyor. Her ayın 15’i ve 31’i arasında ilgili hesaplara yatan evde bakım maaşları da ödenmeye başladı ve bu ayın sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Bu yardıma hak kazanan vatandaşlar telefonlardan SMS yoluyla ve e-devlet üzerinden maaşın hesaplara yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Aylık olarak ödenen maaşlar şehir şehir farklı hesaplara yatarken ödemeler kapsamında da toplamda 4337 TL evde bakım maaşı ödeniyor. Hak edilen evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri aracılığı ile her ayın 15’i ve 31’i arasında ödemesi yapılıyor.

Hak eden vatandaşlar e-devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler girilmesi ile birlikte sağ üst sekmede yer alan arama kutucuğuna engelli evde bakım maaş ödeme bilgileri sorgulama yazarak maaşın yatıp yatmadığı bilgisine ulaşabilirler. Karşınıza gelecek olan ekranda ise maaş bilgilerinin ayrıntısına da ulaşmak mümkün.