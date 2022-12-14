Cumhurbaşkanı açıkladı! Aralık ayı sonuna kadar başvuru yapan emekli için müjdeli haber verildi! 

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmamız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bir kampanyaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Devlet destekli olarak alabileceğiniz ve düşük faiz oranları ile birlikte kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların Aralık ayı sonuna kadar kamu bankaları üzerinden yapmış oldukları başvurularda 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceği haberi verildi.

50000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm emeklilerin emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda şartlara uygun olması ile birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir. Daha önce Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşlarda başvurularını bu şekilde gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecekler ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, istediğiniz zaman aynı anda kullanacaksınız.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK? KAÇ PARA VERİLECEK?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli politikalara uygun olmaları durumunda işlemler hızlı bir şekilde verilecektir. Başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kullanmış olduğunuz mobil uygulamaları üzerinden de kredi başvurularınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. Sizlerde başvurunuzu devlet bankaları üzerinden yapmak istiyorsanız, emekli maaşınız hemen bu bankalara taşıyarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onaylanan kredilerinizi ne kadar olduğu hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Emekli maaşlarını kamu bankalarından alan vatandaşlara para ihtiyacı olmaları durumunda da sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapılıyor ve ayrıca, 10000 TL üzerinde emekli maaş alan vatandaşlara da 5000 TL emekli promosyonu verilmektedir.