Cumhurbaşkanı 5000 TL Ödeme Yapın Dedi: Emekliye Bugün Ödemeler 3 Bankadan Verildi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli maaşını alan vatandaşlar için 5000 TL'ye kadar 3 banka üzerinden ödeme verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen haberle birlikte bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere kamu bankaları üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 5000 TL'ye kadar kredi ödemesi için başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 5000 TL nakit kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilere daha yüksek limitlerde gelir belgesiz olarak krediler verilerek, bankaların güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 5000 TL nakit kredi

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan kredi kampanyasında banka şartlarına uygun olan tüm kişileri aynı gün içinde destek ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir, onaylanan kredilere hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyurular sonrasında emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm kişilere aynı gün içinde destek ödemesi vereceğini açıkladı.