Cumhur İttifakı Açıkladı! Emekliler Sıkı Durun! Yılbaşında İkramiye Verilecek mi? Belli Oldu!

Emekli maaşı alan kişilerin son zamanlarda en çok merak ettiği konuların başında, Aralık ayı gelmişken, bu ay içinde yılbaşı ikramiyesi verilip verilmeyeceği olmaktadır. Bugün yapılan son değerlendirmede, yılbaşı için emeklilere 1100 TL ikramiye verilecek mi merak konusu oldu ve sonuca bağlanmak üzere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer ittifak ortaklarının da ortaklaşa yaptıkları toplantılarda, emekli zammı ile birlikte, emeklilere verilecek olan ikramiyelerde belli oldu. Emekli maaşlarınıza Kurban ve Ramazan bayramlarında aldığınız 1100 TL ödemeler, Yılbaşı için de verilecek mi?

EMEKLİYE İKRAMİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, bu konu hakkında çalışmaların olacağını ve kabine toplantısında da detaylandıracağını açıkladı. Emekliler için Ocak ayında büyük bir zam beklenirken, şu an için yılbaşı ikramiyesi ile ilgili bir karar çıkmış değil. Eğer emekli ikramiyesi çıkarsa, Yılbaşı gelmeden hesabınıza 1100 tl ödeme alacaksınız. Bunun için her hangi bir başvuru yapma imkanı yok. SGK üzerinden emekli maaşı aldığınız zaman hangi bankadan maaş alıyorsanız, o maaş hesabınıza ödeme olacaktır.

YILBAŞI KREDİSİ

Emekli maaşı alan kişilere ayrıca emekli kredisi de verilmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden yılbaşı kredisi, bu kişilere yüksek limitli verilecektir. Emekli maaş hesaplarınıza alacağınız kredi sizlere hem ihtiyaç kredisi olarak hem de borç kapatma kredisi olarak verilmektedir. Emekli kredisi başvurusunu da bankadan maaş almanız durumunda, maaş aldığınız banka üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Emekli maaşlarına özel olarak verilen bu kredilerde düşük faizlerle işlem yapılmaktadır.