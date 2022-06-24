Cumartesi ve Pazar günleri hesaplarınıza 25.000 TL ödeme yatacak...

Akbank son dakika yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapmak isteyen Akbank özellikle hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri de ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutar aynı gün içinde banka hesaplarına yatacak.

Akbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Kredi kampanyalarına uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde şartlarına göre kredi kullanmak istiyorsa banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor.

Cumartesi ve Pazar günleri kredi başvurusu nasıl yapılır? 25.000 TL nasıl alınır?

Cumartesi ve Pazar günleri Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara Akbank internet bankacılığı haricinde Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sunmaya devam etmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ilk önce Kredi yazın daha sonra boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına gönderin. Akbank üzerinden sms ile yapılan kredi başvuruları sonrasında onaylanan tutar hemen aynı gün içinde hesaplara yatmaktadır. Kredi onayı alan vatandaşlar hesapları olması durumunda cumartesi pazar günleri bu parayı kendi hesabına yatırabilir eğer hesabınız yoksa hafta içi mesai saatleri içerisinde kredinizi hızlı bir şekilde kullanmak için en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir.

Akbank kredi kullanacak olan vatandaşların ayrıca emekli olması durumunda da emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hemen gerçekleştirebilmek için maaşınızı taşıdıktan sonra Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.