Cuma Günü Başladı. Bütün Hafta Ödeniyor. Emekliye Müjde Geldi. Son Dakika Haberi ile en az 10.000 TL

Son Dakika Emeklilere yeni müjde geldi. Emekli olan kişilere anında kredi onayı verileceği duyuruldu. İşte bankaların kara listede olan emeklileri de içeren kampanyaları. Emekli olan müşteriler, bankalardan kolay bir şekilde kredi alabilmektedirler. Sizlerde eğer bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız emekli olmanız durumunda kredi notunuz düşük olsa bile kredi alabiliyorsunuz. Bazı emeklilerin ise merak ettiği konular vardır. Özellikle bankalardan dolayı daha önceden icralık olması durumunda kredi alamamaktadırlar. Bu durumda bazı bankalar müşterilerine şartları yerine getirmesi durumunda ihtiyaç kredisi vermektedir. Emekliyseniz ve borçlar yüzünden kara listede olduysanız bu borçları kapatıp size vereceğimiz bankalara maaş taşıması yaparak 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan emekli kredisi alabilirsiniz bunun bilgisini verelim.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi 100.000 TL Olarak Ödenecek

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan müşterilere uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadır. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bu kredileri istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Banka daha önce kredi sicili bozuk olan ve bankacılık sisteminde kara listede olan emeklilere, borçlarını ödemeleri durumunda hemen kredi verecektir. İcralık olduysanız ve borcunuzu ödediyseniz 5 yıl beklemeniz gerekmektedir. Emekli olmanız durumunda bu süreyi beklemeden Ziraat Bankası size kredi verecektir. Kredi başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeniz gerekiyor. Bankada maaşınız yoksa maaşınızı bu bankaya taşımanız şarttır. Banka 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi vermektedir.

Burgan Bank Emekli Kredisi Düşük Faizli Veriyor. 1 günde onay

Özel bankalardan olan Burgan Bank, emekli maaşını bu bankaya taşıyan müşterilerine 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi vermektedir. Bu bankadan kredi alabilmeniz için en yakın şubeye giderek icralık olan borçlarınızı kapattığınızı ve emekli maaşınızı Burgan Bank’a taşıyacağınızı söyleyebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda 1 gün içinde genel müdürlükten kredi sonucu gelecektir. Eğer sistemden borçlarınızın ödendiği görülürse kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca borç kapatma kredisi ve 100.000 TL üzerinde kredi isteyenlere ipotekli kredi vermektedir.

Garanti BBVA Emekli Kredisi Başvurusu Yapılıyor. 36 ay vade 100.000 TL kredi

Emekli maaşınızı eğer Garanti BBVA üzerinden alıyorsanız, kredi başvurusu yapacağınız zaman en yakın Garanti BBVA şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirme hemen yapılır ve hemen onaylı krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu banka emekli olan kişilere kredi kartı da vermektedir. Bonus özellikli alacağınız bu kredi kartı ile yapacağınız tüm alışverişlerde bonus para kazanabilirsiniz. Emekli olan kişiler ayrıca bu bankalar haricinde Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, ING Bank, İş Bankası gibi bankalardan da emekli maaşınızı taşıyarak 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Eğer icralık borçlarınızı ödemediyseniz emekli kredisi başvurusu yaptıysanız onay alamayacaksınız. Banka bu borçlarınızı kapatarak sizlere kredi vermez.