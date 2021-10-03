Ziraat Bankası'ndan Acil Nakit İhtiyacına 5000 TL Hızlı Kredi: Acil para isteyenlere özel 5000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı sunan Ziraat Bankası yeni kredi kampanyası ile kredi alma sürecini hızlandırdı. Banka şartlarına uygun olan müşteriler Ziraat bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıklarında gün içerisinde 5000 TL tutarına kadar kredi onayı alabilecektir. İhtiyaç kredisi kapsamında verilen bu kredi bireysele yöneliktir. Bankanın mevcut müşterileri kredi kampanyasından mobil uygulama üzerinden de yararlanma imkanına sahiptir. Buna alternatif olarak bankanın diğer başvuru kanalları üzerinden de işlem gerçekleştirilebilir. Merak edilen sorulara yanıt almak ve kredi başvuru işlemlerini birebir tamamlamak için doğrudan Ziraat Bankası şubesi üzerinden de başvuru yapılabilir.

Ziraat Bankası 5000 TL Hızlı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Acil nakit talebini en hızlı şekilde tamamlamak için Ziraat Bankası 5000 TL hızlı kredi başvuruları bankaya ait kurumsal internet sitesi üzerinden tamamlanabilir. Bireysel kredi işlemlerinden yapılan başvurularda formda istenen bilgiler eksik kalmadan doldurulur. TC kimlik numarası, kredi tutarı, kredi vadesi, cep telefonu numarası, aylık gelir bilgisi gibi bilgilerin doldurulması gerekir. Krediye uygulanacak olan faiz oranı sistem tarafından otomatik olarak belirlenir. Form doldurulup gönderildikten sonra onay verilen vatandaşlar ilk 3 ay ertelemeli 36 aya varan vade ile kredi kullanabilecektir. Ancak üç ay erteleme olanağından yararlanmak için bunu başvuru sırasında belirtmek gerekir. Yapılan başvurunun ardından talep banka tarafından değerlendirilecek ve onay verilen kredi tutarı müşteri adına hesaba yatırılacaktır.

Ziraat Bankası 5000 TL Hızlı Kredi Detayları

Kredi başvurularını şubeye gitmeden ya da internet sitesinden yapmak istemeyenler Ziraat Bankası mobil bankacılık hizmetini de kullanabilirler. Başvuru yapıldıktan sonra onay geldiği takdirde bu kişiler kredilerini hemen hesaplarından alabilecektir. Ziraat Bankası 5000 TL hızlı kredi faiz oranı 1.55 civarlarında olup banka müşterisi olan kişilere özel fırsatlar sunulur. Eğer müşteriler başvurularını şubeden yapmak isterlerse yanlarında kimlik belgelerini götürmeleri gerekir. Buna benzer kampanyalardan haberdar olmak ve kredinin detaylarını öğrenmek adına Ziraat Bankası sosyal medya hesapları takip edilebilir. Ayrıca resmi internet sitesi de incelenerek hem kampanyalar görülebilir hem de anında kredi başvurusu gerçekleştirilebilir.