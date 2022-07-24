Cübbeli'nin Görüntüleri Kaset Yayınlandı Mı, Neden Gündem Oldu? Türkiye Bunu Konuşuyor!

Uzun bir süredir Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmail Ağa cemaatinin lideri Sadettin Ustaosmanoğlu arasında meydana gelen gerilim gündemde yer almayı sürdürüyor. Türkiye gündemini meşgul eden olaylar arasında Cübbeli Ahmet hocanın görüntüleri yer alıyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Türkiye gündemine Cübbeli'nin Görüntüleri girdi ve “Cübbeli Ahmet Hoca kaset yayınlandı mı, Cübbeli Ahmet gerçek ismi nedir, neden gündem oldu?” şeklinde aramalar gerçekleşti.

Türkiye genelinde yer alan Cübbeli'nin görüntüleri etiketi gündemi meşgul ederek dikkat çekti. Ülke gündemini Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili kaset iddiaları sarsmış ve sosyal medyada konu tartışılmıştı. Söz konusu görüntülerin gerçek olup olmadığını merak edilirken Türkiye tarihinde Cübbeli’nin görüntüleri etiketi yer aldı ve konuyla ilgili çok sayıda paylaşım gerçekleşti. Twitter'da ilk sıraya yerleşmeyi başaran Cübbeli'nin görüntüleri etiketi hakkında yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada kaset iddiaları hakkında yeni sıcak gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

Cübbeli Ahmet Hoca Kimdir, Kasedi Yayınlandı Mı?

Bir süre önce Cübbeli Ahmet Hoca hakkında konuşan Sadettin Ustaosmanoğlu, “Erkeksen şeyhliğini ilan et ve kasetlerini patlatalım” sözleri ile onu hedef almıştı. Yapılan bu çıkış sonrasında konu hakkında çok sayıda yorum gerçekleşmiş ve kasetin gerçek olup olmadığı merak edilmişti.

Cübbeli Ahmet Cevap Verdi: “Bel Altı Değil, Baldır Bacak Yok”

Asıl ismi Ahmet Mahmut Ünlü olan ve halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan kişi kendisini kaset ile hedef alan ve önemli açıklamalarda bulunan İsmailağa cemaati liderinin yeğeni Sadettin Ustaosmanoğlu’na cevap vermeyi ihmal etmedi. Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’na seslenen Ahmet Mahmut Ünlü, “Kasetleri çıkarmayan melundur” şeklinde cevap verdi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kasetin konusunun belaltı olmadığını belirtirken kasetlerde bağlıdır bacak yok dedi. Varsa da yayınlasın şeklinde iddialara yanıt veren Ünlü, gündemde yer aldı.

Cübbeli Ahmet ile Sadettin Ustaosmanoğlu Tartışması Nasıl Başladı?

Ünlü, İsmailağa cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde kendisine bir su bile dökülmesine izin verilmediğini belirtmiş ve daha sonra cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu arasında çekişlmeli bir tartışma yaşanmıştı. Sadettin Ustaosmanoğlu, Ünlü’nün kasetini yayınlayacağını belirtmiş ve Ünlü de ona verdiği yanıt ile adından söz ettirmişti.

Son günlerde gündemin ilk sıralarına yerleşen konu ile ilgili gerçekleşen tartışmalar devam ediyor ve sosyal medyada konu ciddi bir şirket tartışılıyor. Ünlü, kaset iddialarına yanıt verirken kasetin konusunu bel altı olmadığını belirtmişti.

Ahmet Mahmut Ünlü’ye kaset tehdidinde bulunmaya devam eden Sadettin Ustaosmanoğlu bu durumun Cübbeli hakkındaki ilk kaset iddiası olmadığını açıkladı. Gündemde yer alan konu ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olurken Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ünlü’nün farklı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise tartışılıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca Evli Mi, Kaç Eşi Var?

27 Şubat 1965 Fatih İstanbul doğumlu olan Ahmet Mahmut Ünlü kaset görüntüleri ile gündemde yer aldılarından söz ettirdi. Yazdığı kitaplar, verdiği vaazlar ve medyada yer alan tartışmalı ifadeleriyle tanınan Ünlü’nün iki eşi ve 8 çocuğu bulunuyor. Görüntüler hakkında yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olan Ünlü, her açıklaması ile adından söz ettiriyor.