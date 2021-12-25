COVID, Noel Hafta Sonu Dünya Çapında Seyahati Bozuyor

Dünyanın dört bir yanındaki ticari havayolları, Omicron varyantının neden olduğu artan bir COVID-19 enfeksiyonu dalgası tatil yolcuları için daha fazla belirsizlik ve sefalet yarattığından Noel hafta sonu boyunca 4.500'den fazla uçuşu iptal etti.

Cumartesi günü Papa Francis, Noel Günü adresini kullanarak yoksullar için aşı ve herkes için sağlık hizmeti çağrısında bulunarak COVID-19 pandemisinin sona ermesi için dua etti.

Francis, konuşmasında, "Malzemelere sağlık verin ve mevcut sağlık krizinin ve etkilerinin üstesinden gelmek için mümkün olan en iyi yolları aramaya iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara ilham verin" dedi.

İşte Cumartesi için son güncellemeler:

Koreli BTS grubunun iki üyesinin daha virüs testi pozitif çıktı

Yönetim şirketleri Big Hit Music, Cumartesi günü K-pop grubu BTS'nin iki üyesinin daha, grubun ABD'deki ilk pandemi dönemi konserlerinden Güney Kore'ye dönüşlerinin ardından COVID-19 için pozitif test ettiğini söyledi.

Yedi üyeli grubun söz yazarı ve rapçisi Suga'nın testinin pozitif çıkmasından bir gün sonra 27 yaşındaki rapçi RM ve 29 yaşındaki vokalist Jin'e COVID-19 teşhisi kondu.

Şirket, üçünün de Ağustos ayında ikinci doz koronavirüs aşısını tamamladığını söyledi.

Japon Fukuoka ilk Omicron vakasını buldu

Japonya Valisi Seitaro Hattori, Japonya'nın Fukuoka vilayetinin koronavirüsün Omicron varyantı ile ilk enfeksiyonunu doğruladığını söyledi.

Hattori bir basın toplantısında, vakanın enfeksiyon yolu belirsiz olduğu için olası bir topluluk bulaşmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Papa, Noel kutsamasında pandeminin sona ermesi için dua etti

Papa Francis, Noel Günü konuşmasını herkes için sağlık hizmeti, yoksullar için aşılar ve dünyadaki çatışmaların çözümünde diyalogun hakim olması için teşvik etmek için kullanarak koronavirüs pandemisinin sona ermesi için dua etti.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Sağlıksızlara sağlık verin ve mevcut sağlık krizinin ve etkilerinin üstesinden gelmek için mümkün olan en iyi yolları aramaya iyi niyetli tüm erkek ve kadınlara ilham verin" dedi.

"Gerekli tıbbi bakımın - ve özellikle aşıların - onlara en çok ihtiyacı olan insanlara sunulmasını sağlamak için yüreklerinizi açın."

Djokovic, Avustralya öncesi Açık ATP Kupası'na 'gitmeyecek'

Novak Djokovic, ekibinin Sırp gazetesi Blic'e verdiği demeçte, Sırp tenis yıldızı koronavirüse karşı aşı olup olmadığını söylemeyi reddettiği için katılımının şüpheli olduğu Avustralya Açık öncesinde ATP Kupası'nda oynamayacağını söyledi.

Novak'ın ATP Kupası'na gitmeyeceğinden yüzde 99 eminiz. Burada (Belgrad'da) antrenman yapıyor ama o turnuvayı kaçırmaya karar verdi" dedi. Sidney'deki ATP Kupası, geleneksel olarak erkekler sezonunu başlatan bir takım turnuvasıdır.