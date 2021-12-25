Dünyanın En Büyüğü James Webb Uzay Teleskobu Yörüngeye Yükseldi

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu, ilk yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı görmek ve evreni yaşamın ipuçlarını bulmak için yüksek bahisli bir arayışa fırladı.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Cumartesi günü sabah gökyüzüne bir Avrupa Ariane roketi sürerek Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndan yükseldi.

9 milyar dolarlık gözlemevi, 1,6 milyon kilometre (1 milyon mil) uzaktaki hedefine doğru ya da ayın dört katından fazla öteye fırladı. Oraya varmak bir ay, kızılötesi gözlerinin kozmosu taramaya başlamaya hazır olması ise beş ay daha alacak.

İlk olarak, teleskopun devasa aynası ve güneş korumasının açılması gerekir; roketin burun konisine sığması için origami tarzında katlanmışlardı. Aksi takdirde, gözlemevi, evreni oluşturan Big Bang'den yalnızca 100 milyon yıl sonra, beklendiği gibi 13.7 milyar yıl geriye gidemeyecektir.

NASA Yöneticisi Bill Nelson bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, "Bize evrenimizi ve içindeki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak: kimiz, ne olduğumuz, sonsuz arayış" dedi.

Ancak şu uyarıda bulundu: "Büyük bir ödül istediğinizde, genellikle büyük bir risk almanız gerekir."

El Cezire'den Manuel Rapalo, Fransız Guyanası Kourou'dan bildirdiğine göre, "astronomide devrim yaratan" tarihi misyonun "bilim adamlarının zamanda geriye, evrenimizin ilk aşamalarına bakmasına izin verecek" dedi.

"Bilim adamları ayrıca gezegenlerin atmosferlerini inceleyebilecek ve gezegenlerin yalnızca yaşanabilir ve insanların muhtemelen bir gün kolonileşmesi için uygun olup olamayacağını değil, aynı zamanda bu koşulların yaşam için en uygun olup olmadığını belirleyebilecek" dedi. söz konusu.

'İnsanlık için lansman yapın'

Yaşlanmakta olan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak tasarlanan uzun süredir ertelenen James Webb, adını 1960'larda NASA'nın yöneticisinden alıyor. NASA, 1990'lardan beri 29 ülkeden binlerce insanın üzerinde çalıştığı yeni 7 tonluk teleskopu inşa etmek ve başlatmak için Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklık kurdu.

Dünyanın dört bir yanında gökbilimciler, Webb'in yıllarca süren aksiliklerden sonra nihayet uçtuğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Son dakikadaki teknik engeller, fırlatma işlemini neredeyse bir hafta boyunca aksattı, ardından sert rüzgar onu Noel'e itti.

Arianespace CEO'su Stephane Israel, kalkıştan dakikalar önce, "Bu sabah insanlık için fırlatıyoruz" dedi. "Webb'den sonra gökyüzünü asla aynı şekilde görmeyeceğiz."

Webb Projesi'nde yer alan bilim adamlarından Klaus Pontipiddan, ABD'nin Baltimore kentinden Al Jazeera'ya bunun “güzel bir lansman” olduğunu söyledi.

“Her şeyin bir aksamadan gittiğini görmek çok güzeldi” dedi. Evrende yaklaşık 13 buçuk milyar yıl önce oluşan ilk galaksileri şimdi görebileceğimizi umuyoruz” dedi.

Teleskopun gösterişli parçası: 6,5 metreden (21 fit) daha büyük bir altın kaplama ayna.