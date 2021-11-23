COVID Kısıtlamalarına Karşı Öfke Yükselirken Polise Ateş Açıldı

Fransız Karayipler adası Martinik'te polise ateş açıldı ve yakındaki Guadeloupe adasını sallayan COVID-19 kısıtlamalarının tetiklediği huzursuzluğun yayılabileceğine işaret etti.

Bir Martinik polis yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, hiçbir polisin yaralanmadığını ve gece yaşanan huzursuzluktan bu yana ortalığın sakinleşmediğini, ancak göstericiler tarafından dikilen barikatlar nedeniyle trafiğin hala yavaşladığını söyledi.

Protestocular, sağlık çalışanları için zorunlu aşılama kuralları, Fransa anakarasında da bir gereklilik ve koronavirüs ile ilgili diğer kısıtlamalar konusunda öfkeliydi.

Bu öfke, 17 sendika örgütünün oluşturduğu bir koalisyonun Pazartesi günü Martinik'te bir genel grev başlatmasına yol açtı. Protestocular aşı zorunluluğunu sona erdirmenin yanı sıra maaş artışları ve gaz fiyatlarının düşürülmesi çağrısında bulunuyorlar.

Bir sözcü AFP haber ajansına verdiği demeçte, polisin Pazartesi günü bir otoyolu kapatan çöp bidonlarında çıkan yangınları söndürmeye çalışırken bir gecede silahla ateş edildiğini söyledi.

Martinik'in başkenti Fort-de-France'dan bir kamu güvenliği sözcüsü Joel Larcher, "Devriyeler birkaç kez 9 mm'lik [mermiler] ateşi altında kaldı" dedi. "Araçlar üzerindeki etkiler kaydedildi."

Silah ateşi, son birkaç gün içinde, aynı zamanda bir Fransız bölgesi olan komşu bir Karayip takımadası olan Guadeloupe'de de polisi hedef aldı.

Guadeloupe'de genel grev ikinci haftasına girdi ve COVID-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sırasında gece yağmalanmasının ardından birçok mağaza kepenklerini kapattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France Inter radyosuna verdiği demeçte, Guadeloupe'de durumun “çok zor” olduğunu söyledi.

Pazar gününden bu yana görevlendirilen yaklaşık 200 ek polis memurunun huzursuzlukların bir kısmını bastırmaya yardımcı olduğunu ekleyerek, “Polis güçlerinin gerçek mühimmatla vurulduğu aşırı şiddet sahneleri hala var” dedi.

Fransız şeker plantasyonlarında çalışan kölelerin soyundan gelen Guadeloupe nüfusu arasında zorunlu aşılama bir sinire dokundu. 20. yüzyıl boyunca, birçok insan da muz plantasyonlarında kullanılan zehirli pestisitlere sistematik olarak maruz kaldı.

Karayipler, bu yılın ikinci yarısında, tam da turizm toparlanma belirtileri göstermeye başlarken, karantinalara ve uçuş iptallerine ve hastanelerin bunalmasına neden olan yeni bir koronavirüs enfeksiyonu dalgası tarafından vuruldu.