Covid Aşısı Olmadı, Organ Nakli Listesinden Çıkarıldı!

Koronavirüs aşısı yaptırmaması sebebi ile kalp nakli bekleme listesinden çıkarılan 31 yaşındaki DJ Ferguson, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı ve adından söz ettirdi. 31 yaşındaki hastanın yaşadığı olayın ABD'nin Boston eyaletinde meydana geldiği de açıklandı.

Uzmanlar konu hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu ve nakil için zor bulunan organların hayatta kalma şansı düşük kişilere verilmediğini belirtti. Fakat koronavirüs aşısı yaptıran hastaların ise nakil sonrasında hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Acil bir şekilde kalp nakline ihtiyaç duyan hasta hakkında hastane yönetimi, var olan kuralları uygulamak zorunda olduklarını belirtirken uzmanlar ise nakil için kullanılmakta olan organların çok zor bulunduğunu belirtti. Bu sebeple organ naklinin yaşamına devam etme ihtimali düşük kişiler yerine ameliyat sonrasında hayatta kalma ihtimali yüksek ve aşı olmuş kişilere yapıldığı söylenildi.

Konu hakkında beklenen açıklama hastane tarafından yapıldı ve nakil bekleyen vakaların yaşam tarzlarına dikkat etmelerinin ve koronavirüs aşısı olmalarının başarılı bir ameliyat yapılması adına gerekli olduğu paylaşıldı. Sonrasında ise bu durumun hayatta kalma ihtimalini de büyük ölçüde arttırdığı ifade edildi

Yaşanan olay ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Selim Isbir, bunun doğru bir yaklaşım olduğunu ve kalbin çok nadir bulunan bir organ olduğunu belirtti. Söz konusu organı en sağlıklı ve en uzun süreli şekilde üzerine taşıyabilecek olan kişi için kullanılması gerektiğini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, aşı olmayan hastalarda koronavirüsün ölümcül seyredebildiğini belirtti. Bunun yanı sıra kalp nakli ardından kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların da koronavirüse yakalanma riskini daha da arttırdığı açıklandı. Bu durumda ise koronavirüs sebebiyle hayati tehlike riski ve koronavirüse yakalanma riskinin de bu hastalarda artmış durumda olduğu aktarıldı.