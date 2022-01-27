Aşk Mantık İntikam Yeni Bölümünde Entrika Var!

Seyirci kitlesi ile FOX TV ekranlarında buluşan Aşk Mantık İntikam isimli dizinin 30. yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu ve dizi hayranları konu ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. İlhan Şen ile Burcu Özberk ikilisinin başrolde olduğu dizi Aşk Mantık İntikam isimli projenin yeni bölüm öncesinde heyecanlı bir bekleyişin bulunması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile evli olan Anıl Altan sonrasında oyuncu kadrosuna üst üste yeni isimler de katılım gösterdi. Erdem Şanlı, Cem Belevi, Sebahat Kumaş ve Elçin Atamgüç, Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu ve dikkatler proje üzerine çekildi. Melisa Döngel ile Burak Yörük diziye veda etmiş ve yenilenen oyuncu kadrosu ile hikayede nasıl değişikliklerin yaşanacağı tartışma konusu haline gelmişti. Birbirinden başarılı oyuncuların kadroya dahil olması ile birlikte seyirci kitlesinin tekrardan projeye karşı ilgi duyması bekleniyor ve bunun için çaba gösteriliyor. Peki 30. yeni bölümü 28 Ocak Cuma akşamında yayınlanacak ve sevilen dizide birbirinden heyecanlı gelişmeler art arda yaşanacak.

Ozan’ın yaşamına daha fazla dahil olabilmek adına Rüya söylediği yalanlara bir yenisini daha ekledi ve projede hikaye daha da karmaşık bir hal aldı. Ozan ile Esra şirketi içinde bulunduğu karmaşadan çıkarmaya çalışırken beklenen güzel bir haber alındı ve şirket ile ilgilenen bir yatırımcının bulunması dikkat çekti.

Söz konusu yatırımcı ile görüşme sağlamak için gidilen yemekte çift, ortak geçmişlerini hatırlar ve bu da hikayede yeni bir olayın başlamasına yol açar. Efe'nin Esra'nın eskiden tanıdığı birinin olması ve şirkete gelmesi Esra ile Ozan'ın ilişki dengesinin değişmesine sebep olarak görülür. Ozan ise bu durumdan çok memnun olmaz ve ikiliye yavaş yavaş kıskanmaya başlar.