Covid-19’a Yakalanan Gençlerde Sıklıkla Görülen Lezyonlar ve Sebebi!

Yeni tip koronavirüse yakalanan bazı insanlarda görülen bir durum hakkında bilim insanları önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve detaylar merak konusu oldu. Özellikle gençlerde ve çocukluklarda sıklıkla görülen durumda el ve ayak parmaklarında kızarıklık ve şişlik benzeri lezyonların görülmesinin nedenlerine dair buldular ortaya çıktı.

Bilim insanları, parmaklarda görülen lezyonlar hakkında bilgi verdi ve insan vücudunun virüs ile savaşmak adına adeta bir saldırı moduna geçmesinin bir yan etkisi gibi ortaya çıktığını söyledi.

AA’nın BBC kaynaklı yayınlanan haberine göre önemli bilgiler paylaşıldı ve British Journal of Dermatology adlı dergide merak edilenlere yanıt verildi. Görülen semptomları hafifletmeye yönelik tedavilere yardımcı olabileceği çalışmaların bulgularında aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Her yaşta vakaların söz konusu lezyonlar ile karşılaşabileceği fakat çocukları ve gençleri daha fazla etkilediği şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Aynı zamanda şişkinlik ve kızarıklık ile beraber kaşıntılı ve ağrılı olabileceği de aktarıldı.

Nadiren ellerde ve genellikle ayak parmaklarında oluşan mor veya kırmızı renklerin bazı zamanlarda haftalarca ya da aylarca devam edebileceği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Vakaların genel olarak ateş, koku, kalıcı öksürük ya da tat kaybı gibi klasik koronavirüs semptomlarının hiçbirine sahip olmadıkları söylenildi. 2020 senesinin baharında araştırmacılar koronavirüs geçirdiği düşünülen 50 vakayı ve pandemi başlamadan önce benzer lezyonlara sahip olduğu bilinen 13 kişiyi inceleme altına aldı.

Çalışma bulgularının kan ve deri testlerine dayandığı belirtildi ve bağışıklık sisteminin koronavirüs ile mücadele etmek adına savunma mekanizması geliştirmesinin sonucu olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Soğuk havalarda karşılaşılan ve dolaşım problemleri olan vakalarda görülen şişliklerde olduğu gibi çıkan lezyonların kendi kendine kaybolabileceği İngiliz ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ivan Bristow tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Diğer taraftan, bazı ilaçlar ve kremler ile tedavi sürecinin ilerleyebileceği de aktarıldı.