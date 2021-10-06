Denizbank Maaşınızın 7 Katına Kadar Acil Pandemi Kredisi Vermeye Devam Ediyor...

2 senedir uğraştığımız ve hala kesin sonuçlarının alınmadığı pandemi salgını, bir çok kişinin hem psikolojik hem de maddi olarak zarara uğrattı. Bazı bankalarda özellikle maddi durum için belirli kampanyalar yaparak pandemi kredisi adı altında işlem yaparak, krediler ödedi. Pandemi destek kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler bankalardan düşük faizli olarak işlem yaptı ve ihtiyaçlarını gidererek, 3 ay ve 6 ay ertelemeli krediler kullandı.

Denizbank'ta en çok başvuru yapılan ve en çok onay veren bankaların başında geliyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, son dakika olarak yayınlanan pandemi destek kredisi için belirli şartlara göre kredi alacağınızı duyurdular. Denizbank verdiği bu kredilerde maaşınızın 7 katına kadar şubeden, diğer 55.000 TL'ye kadar da SMS, internet ve ATM üzerinden kredi imkanı sundu...

Denizbank SMS Kredi...

Denizbank SMS kredi başvurusu yaparak 55.000 TL'ye kadar değerlendirmeye girebilirsiniz. Kredim TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına mesaj atarsanız, banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaktır. 55.000 TL kredi değerlendirmesinde kredi notunuza göre verilecek olan bu limitleri kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesinden onaylı tutarı alabilirsiniz.

Denizbank üzerinden maaş alan kişiler, en yakın banka şubelerine giderek maaşlarının 7 katına kadar kredi başvurusu yapabilirler. Maaşınızın 7 katına kadar aldığınız pandemi destek kredisi düşük faizli ve masrafsız olarak sizlere verilecek. Maaşınızın 7 katına kadar alacağınız ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca banka kredi kartı imkanı da sunmaktadır.