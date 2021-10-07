Akbank 35 bin TL kredi onayı vereceğini açıkladı, ilk taksit ödemesini erteleyeceksiniz

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 35 bin TL'ye kadar kredi onayı verilecek. Akbank üzerinden yapılan ve son dakika olarak duyuru yapılan bu Kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma, toplamda da 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler 36 ay vadeye kadar başvuru yapmak istiyorlarsa bankanın belirlediği Kredi şartlarına uygun olması gerekiyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler en az kredi notu 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

35.000 TL'ye kadar yapılan bu Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler SMS atarak veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yaparak Akbank şubelerine gitmeden de işlem yapabiliyor.

Akbank 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak vermiş olduğu ve acil nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde kullanılacağı bu Kredi de şartları uygun olan müşterilere hemen aynı gün içerisinde onay vermektedir.

Akbank ayrıca kendi banka müşterisi olan kişilere internet bankacılığını kullanarak Akbank direkt uygulaması üzerinden daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.

Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay alan müşteriler aynı gün içerisinde kredi kullanabilir ve onaylanan tutar kadar kredilerinde hesaplara aktarabilirler.