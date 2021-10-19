Covid-19 Sebebiyle Yoğun Bakıma Yatış Oranı Arttı!

İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 11 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ve 18 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin açılışı düzenlendi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Dünyanın pek çok bölgesinde yoğun bakımların yoğun hasta trafiğine cevap veremediğini ifade eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sait Gönen, pandemi dönemi ile ilgili bilgileri vatandaşı ile paylaştı. Ameliyathanelerin dahi yoğun bakıma çevrildiğini ve hiçbir hastanın yoğun bakımsız kalmadığına işaret eden Gönen, konu hakkında önemli bilgiler vererek sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Bu sene diğer enfeksiyonların da görüldüğünü açıklayan Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Oktay Demirkıran, güncel durum hakkında önemli bilgileri paylaştı. Pandemi sürecinin hala aktif bir şekilde devam ettiğini açıklayan Demirkıran, bazı şehirlerde de yoğun bakım doluluk oranlarının 0’ü bulduğunu söyledi.

İstanbul'daki en büyük pediatrik yoğun bakım ünitesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ile aktif yatak sayısının bulunduğu bölge olduğuna işaret eden rektör Profesör Dr. Nuri Aydın, pandeminin hala devam etmekte olduğu ile ilgili açıklamalar gerçekleştirdi. Yoğun bakım yataklarında görülen ihtiyaca karşılık olarak peyderpey artışlar yaşandığı söylenildi. Hiçbir hastanın yoğun bakımsız kalmadığına vurgu yapıldığı ve geçici bir süreliğine ameliyathanelerin de yoğun bakıma çevrilerek ihtiyacın karşılandığı belirtildi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oktay Demirkıran, yoğun bakım hakkında halk arasında yanlış bilinen bir durum hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Yoğun bakıma giren hastanın orada öleceğinin halk arasında doğru bilinen bir algı haline geldiğini ifade eden Demirkıran, bunun çok yanlış olduğunu belirtti. Yoğun bakımların çok önemli görülen tedavi üniteleri olduğunu ifade eden Demirkıran, bu ünitelerin bulunmaması durumunda ve hastaların oralara alınmaması halinde hastaların normal serviste yaşamlarını kaybedebileceklerini söyledi.