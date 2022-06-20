COVID-19, HPV, Çiçek Hastalığı ve Çocuk Felci: Dört Aşı Başarısı

Çoğu insan, COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmenin anahtarının aşı kullanımı olduğu konusunda hemfikirdir. Bir kişinin COVID-19'a yakalanmasını engellemedikleri için kusurlu olsalar da, ciddi hastalıklara karşı iyi bir koruma düzeyi sunarlar.

Bazıları korumalarının zamanla azaldığını iddia ediyor. Bu doğrudur, bu nedenle uzun süreli koruma sağlamak için yıllarca verilen grip aşısı veya birçok çocukluk aşısında olduğu gibi destekleyici aşılar yaptırmamız önerilir.

Virüse yakalanmanın bir sonucu olarak doğal bağışıklığın aşıların sunduğu korumadan daha üstün olduğunu söyleyenlere, aşılarla ilişkili olumsuz etki risklerinin, yeni bir virüse yakalanmayla ilişkili gerçek risklerden çok daha az olduğu yanıtını veririm. insan vücudunda yaygın ve hatta uzun süreli hasara neden olduğu bilinmektedir.

Daha iyi ve daha uzun süreli bağışıklık sağlayacak ikinci nesil COVID-19 aşılarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılsa ve mevcut aşıların gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması için daha fazlasının yapılması gerekmesine rağmen, bu mevcut aşıların dünyayı değiştirdiğini söylemek doğru olur.

Son istatistiklere göre , küresel nüfusun yüzde 66,3'ü en az bir doz COVID-19 aşısı aldı ve Birleşik Arap Emirlikleri, Şili ve Singapur gibi ülkeler , nüfuslarının yüzde 90'ından fazlasının en az iki aşı yaptırdığı ülkeler arasında başı çekiyor. dozlar.

Şu anda baskın olan Omicron gibi varyantların ortaya çıkması , virüsün mutasyonları nedeniyle aşıların etkinliği konusunda bazı endişelere neden oldu, ancak kanıtlar, destekleyici dozların varyantlara karşı koruma sağladığını gösteriyor. Buna rağmen, güçlendiriciler ilk dozlarla aynı şekilde alınmıyor. Singapur, 12 yaşın üzerindeki herkese ilk iki dozdan beş ay sonra bir rapel takviyesi sunan ve ilk iki dozdaki alımından önemli ölçüde daha düşük olan yaklaşık yüzde 77'lik bir alıma sahip olan bir dünya lideridir. Karşılaştırıldığında, Amerika Birleşik Devletleri daha kötü durumda. Toplam nüfusunun yüzde 66,8'ini iki dozla aşıladı, ancak nüfusunun yalnızca yüzde 36,1'i aşı oldu.

Aşı alımı

COVID-19'u yenmek istiyorsak aşı alımı hayati önem taşımaktadır. Herhangi bir aşı programında olduğu gibi, hastalıktan eradikasyon veya korunma, yeterli sayıda insanın aşı(lar)a sahip olmasına bağlıdır, bu nedenle hastalığa neden olan patojen artık bulaşacak ve çoğalacak bir konak bulamaz. Bir popülasyondaki yeterli sayıda insanın aşıya sahip olması gerekir. aşıyı yapamayanlar - örneğin çok genç olanlar veya aşının işe yaramayacağı veya yarardan çok zarara yol açacağı tıbbi sorunları olanlar gibi - kendi toplumlarında daha düşük hastalık prevalansı yoluyla da korunabilirler. Yüksek alım olmadan, bizim ve sevdiklerimizin hayatları bu yıkıcı virüs nedeniyle yüksek risk altında kalacaktır.

Peki insanlar neden COVID-19 aşılarının piyasaya çıkmasından bir yıldan fazla bir süre sonra aşı yaptırmakta tereddüt ediyor? Aslında aşı tereddütünün pandemiden bu yana daha da kötüleştiği düşünülüyor .

Tereddütün arkasındaki nedenler çok faktörlüdür ve çoğu küresel konuma bağlı olarak değişen sosyoekonomik nedenlerden etkilenmenin yanı sıra bağlama özgü çeşitli faktörlerle ilgilidir. COVID-19 aşı tereddütü şunlarla bağlantılıdır: