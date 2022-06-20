Emekliye Promosyon Veren Banka Belli Oldu!

Yapı kredi bankası emekli promosyonları ile ilgili açıklama yaptı. Emekli promosyonu almak isteyenlere özel bankalar daha yüksek oranlarda, promosyon ödemesi yapmaktadır. Maaşınıza göre alacağınız bu ödemeler için Yapı Kredi Bankası 1500 TL'ye kadar emekli maaşı ve dul yetim maaşı alan kişilere 2500 TL ödeme verilmektedir. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere, 3100 TL, 2500 TL ve üzerinde ise 3750 TL emekli promosyonu verileceği açıklandı.

SGK tarafından verilecek olan 750 TL ödemelerin üzerine bu ödemelerin yapılacağını söylemek istiyoruz. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan veya maaşını bu bankaya taşıyan kişiler, emekli promosyonu alacaklardır. 60 gün içinde de iki yeni fatura ödemesi talimatı verirseniz, aylık promosyonlardan farklı olarak sizlere 100 TL nakit ödemesi hazırlanmaktadır.

31 Temmuz 2022 tarihi ile birlikte, kredi kartı kullanan ve kredi kartı harcamalarında toplamda 500 TL ve üzerinde harcama yapan kişilere de 150 TL ek para ödemesi sadece emekli olmanız durumunda yapılmaktadır.

Emekliye kamu bankaları ne kadar veriyor?

Özel bankalar yüksek promosyon veriyor. Bu durumda kamu bankaları ne kadar veriyor merak ediliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, 3 yıl maaş taşımama sözüne 750 TL ödeme vermektedir. 750 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler, sadece kredili mevduat hesabı başvurusu yapmaları gerekiyor. Ayrıca kamu bankaları üzerinden kredi almak istiyorsanız da sizlere yüksek limitli krediler, emekli maaşınıza göre verilmektedir. Emekli maaşınız kamu bankasındaysa ve Yapı kredi bankası'na taşımak isterseniz, 3750 TL kadar ödeme alma hakkınız olacak. Bankanın resmi internet sitesinden bu konu hakkında bilgiler alabilirsiniz.