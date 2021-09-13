Costa del Sol'daki Büyük Yangından Binlerce Kişi Kaçtı

İspanya'nın Costa del Sol bölgesindeki popüler tatil beldesi Estepona yakınlarında başlayan orman yangını beşinci gününe girerken binlerce kişi kasabaları terk etti.

Geçen haftadan bu yana, yangın 11 kasabadan yaklaşık 2500 kişinin tahliyesine yol açtı ve yerel basına göre, yaklaşık 7.400 hektar ormanı yok etti. Endülüs'teki yangınla mücadele çabalarından sorumlu kurum olan Plan Infoca, "yoğun bir gecenin" ardından, yangının çevresinde koşulların iyileşmekte olduğunu söyledi. Ajans, yangının Casares kasabasına ilerlemesini önlemek için acil çabaların odaklanacağını da sözlerine ekledi.

Pazar günü Morón'dan bir askeri tugay, 365 itfaiyeciye, 41 su düşüren uçağa ve halihazırda alevlerle savaşan 25 araca yardım etmek için getirildi. Ancak yerdeki itfaiyeciler daha fazla destek çağrısında bulunmaya devam ediyor. Associated Press'e konuşan Rafael Fanega, "Yeterli konuşlandırılmış personel görmüyorum" dedi. “Bazıları farklı görebilir, ama ben böyle görüyorum.”

Yangının özellikle tehlikeli olduğu kanıtlandı - itfaiye ekipleri, engebeli ve dağlık arazide yanan yükselen duman bulutlarının videolarını paylaştı. Yollar kapatıldı ve ekipler yangınla mücadele etmek için üç saat kadar yürümek zorunda kaldı. Perşembe günü, 44 yaşındaki bir acil servis görevlisi orman yangınıyla savaşmaya çalışırken öldü.

Plan Infoca, sıcak ve kuru sıcaklıkların kuvvetli rüzgarlarla birleşerek yangın için mükemmel bir fırtına oluşturduğunu söyledi. Geçen hafta, operasyon şefi yardımcısı Alejandro Garcia, bu koşulların yangını "aç bir canavara" çevirdiğini söyledi. Pazar günü, Bay Garcia gazetecilere şunları söyledi: "Bu orman yangınının gücü ve gücü, bu ülkede görmeye alıştığımız türden alevler için olağandışı".

Güney Avrupa'da yaz aylarında orman yangınları yaygın olsa da, bu yıl Ağustos ayı boyunca yoğun sıcak hava dalgaları nedeniyle özellikle kötü geçti. İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı'na göre, bu yıl şimdiden 75.000 hektardan fazla orman ve çalı yandı. Yetkililer, yangının çıkmasında kundaklamanın rol oynadığından şüpheleniyor ve soruşturmaya devam ediyor.