Çorum'da Surdan Düşen Gence Annesi Mi Tekme Attı?

Çorum'da meydana gelen korkunç olayda 21 yaşında olan şizofren hastası Ferdi Arık isimli vatandaş, kale sorundan düşmüş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili davada ise şoka uğratan bir ifadeye ulaşıldı. Şizofreni hastası olan 21 yaşındaki Ferdi Arık’ın 44 yaşındaki annesi Meşhure Arık’ın kasten öldürme suçundan tutuklandığı öğrenildi. Çorum'da meydana gelen dehşet verici olayda bir görgü tanığının balkondan gördüğünü ve kadının oturan adama tekme attığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Önceki öğle saatlerinde ilçede bulunan İskilip Kalesi’ne meydana gelen olayda şizofren hastası olan 21 yaşındaki Ferdi Arık kaledeki surdan düşmüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise polise haber verip ihbarda bulunmuştu. Çevrede bulunan vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise bölgede kontroller gerçekleştirdi. 21 yaşında, yaklaşık olarak 30 metre yükseklikten düşen şizofreni hastası gencin hayatını kaybedildiği tespit edildi.

Polis ekipleri korkunç olay hakkında görgü tanıklarının ifadesine başvurmuş ve görgü tanıkları yaşanan olaydan kısa bir süre önce kale surunda bir kadının gence tekme attığını gördüklerini ifade etmişti. Bu ifade üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve gence tekme atan kadının anne Meşhure Arık olduğu tespiti gerçekleşti. Oğluna tekme atıp ölümüne sebep olan 44 yaşındaki anne Meşhure Arık’ın polis ekipleri tarafından kale civarında gözaltına alındığı öğrenildi. Dehşet verici olay hakkında yapılan olay yeri incelemesi, sonrasında 21 yaşındaki gencin cansız bedeninin kapsamlı bir otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

Anne Arık ise polis ekiplerinin yapmış olduğu sorguda oğlu ile birlikte kaleye çıkıp gezinti yaptıklarını ve bu sırada oğlunun çiçekleri toplamak istediğini söyledi. Kendisini “düşersin” şekilde uyarmasına rağmen oğlanın kayalıkların ucuna kadar ilerlediğini ifade eden anne, sonra bir anda ise oğlunun kayarak aşağıya düştüğünü söyledi.