Sedat Peker'in Kardeşi İçin Gözaltı Kararı

Bir süredir organize suç örgütü soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen ve yapmış olduğu YouTube yayınları ile birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Fethiye'de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. YouTube kanalında yapmış olduğu yayınlar ile birlikte bazı iddiaları dile getiren Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınması gündemde yer aldı. Organize suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yapmış olduğu YouTube yayınları ile dikkatleri üzerine çeken Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kayaköy Mahallesi'nde kiralamış olduğu villada kaldığı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlendi. İşte bir süredir aranmakta olan ve yayınları ile dikkatleri üzerine çekip ülke gündeminde yer alan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in gözaltına alınması hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilen bilgiler…

52 yaşında olduğu öğrenilen Atilla Peker ve koruması olduğu belirlenen Yunus O. isimli şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bilgisi öğrenildi. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in kalmış olduğu villada ve arabasında polis ekipleri tarafından yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör tespit edildi. Gözaltına alınan Sedat Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker ve Yunus O. isimli korumasının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Organize suç örgütü soruşturma kapsamında aranan Sedat Peker YouTube kanalında yayınlamış olduğu Son videosunda KKTC’li gazeteci Kutlu Adalı cinayeti hakkında siyasetçi ve eski emniyet mensubu Mehmet Ağar ile birlikte eski MİT mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini öne sürdü. Bunun yanı sıra Sedat Peker son videosunda kardeşi olan Atilla Peker’i önerdiğini fakat cinayetin Atilla Peker tarafından işlenmediğini iddia etti. Yine aynı videoda araştırmacı gazeteci ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun da öldürülmesinin yanı sıra bazı faili meçhul cinayetler hakkında da iddialar öne sürüldü.