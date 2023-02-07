Birini bulana ikincisi bedava... Tek taşla iki kuş birden! Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun!

Tek taşla iki kuş birden! Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun! Birini bulana ikincisi bedava... Bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için yüksek faizin fitilini ateşledi. Gelen son dakika bilgisine göre, bir banka da faiz oranını artırarak müşterisine daha fazla kar payı veriyor.

Birini bulana ikincisi bedava... Tek taşla iki kuş birden vurabilirsiniz. Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun. Şubat ayının ilk günleriyle bankalar yeni mevduat faiz oranlarını meraklıları için detaylıca açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, bir banka da müşterisine verdiği kar faiz oranını yüzde 28 seviyelerine çıkardı. Bu sayede parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler hesaplama araçlarına yöneldi. İşte banka banka mevduat faiz oranlarında son durum

ING

E-Turuncu Hesap

Faiz: %27,00

Net Kazanç: 3.373,15 TL

ANADOLU BANK

Renkli Hesap

Faiz: %26,00

Net Kazanç: 3.248,22 TL

ENPARA

Vadeli Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 3.123,29 TL

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz: %20,00

Net Kazanç: 2.498,63 TL

FİBABANKA

Kiraz Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 3.123,29 TL

ODEABANK

Oksijen Dinamik Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 3.123,29 TL

BURGAN BANK

E-Mevduat

Faiz: %28,00

Net Kazanç: 3.498,08 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz: %25,00

Net Kazanç: 3.123,29 TL

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