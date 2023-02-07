Birini bulana ikincisi bedava... Tek taşla iki kuş birden! Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun!
Altın, dolar ve diğer değerlendirme araçlarında parasını kullanmak istemeyenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de mevduat hesapları oldu.
Tek taşla iki kuş birden! Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun! Birini bulana ikincisi bedava... Bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek için yüksek faizin fitilini ateşledi. Gelen son dakika bilgisine göre, bir banka da faiz oranını artırarak müşterisine daha fazla kar payı veriyor.
Birini bulana ikincisi bedava... Tek taşla iki kuş birden vurabilirsiniz. Başvurun 30 saniyede net kârınız 3 bin 248 TL 22 kuruş olsun. Şubat ayının ilk günleriyle bankalar yeni mevduat faiz oranlarını meraklıları için detaylıca açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, bir banka da müşterisine verdiği kar faiz oranını yüzde 28 seviyelerine çıkardı. Bu sayede parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler hesaplama araçlarına yöneldi. İşte banka banka mevduat faiz oranlarında son durum
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %27,00
Net Kazanç: 3.373,15 TL
ANADOLU BANK
Renkli Hesap
Faiz: %26,00
Net Kazanç: 3.248,22 TL
ENPARA
Vadeli Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 3.123,29 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %20,00
Net Kazanç: 2.498,63 TL
FİBABANKA
Kiraz Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 3.123,29 TL
ODEABANK
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 3.123,29 TL
BURGAN BANK
E-Mevduat
Faiz: %28,00
Net Kazanç: 3.498,08 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 3.123,29 TL
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