Çocuklarda Stres Belirtileri Nelerdir, Ne Yapmak Gerekir?

Anne babalar çocuklarını etkileyen stresin ve kaygıların belirtilerini fark eder ve bunun olası sebeplerini araştırırsa çocuklarına en yüksek faydayı sağlayabilirler. Çocuklarının endişe ve stresle başa çıkabilmesinde ailenin farkındalığı çoğunlukla yardımcı olmaktadır. Ancak bazı çocuklarda ise endişe bozukluğu sebebiyle profesyonel yardımda alınabilir. Sizler için haberimizin devamında çocuklarda endişenin ve stresin bazı yaygın görülen özelliklerini sıraladık.

Endişe duyan çocuğun duygusal ve davranışsal özellikler arasında konsantrasyonda güçlük, tırnak yeme, agresifik, aşırı bağımlılık, huysuzluk ve tahammülsüzlük gibi davranış şekilleri vardır. Bunun yanı sıra bu çocuklarda yalnız olmaktan, yabancılardan ya da karanlıktan korkma gibi durumlar da görülebilir. Okulda sorun çıkarma, okula gitmeyi reddetme, aileden veya arkadaşlardan uzaklaşma ya da önemsiz gibi görünen nesneleri biriktirme gibi davranışlar da görülebilmektedir.

Stresli çocuğun fiziksel özellikleri arasında ise baş ağrısı, karın ağrısı, azalan ya da artan iştah, uyku problemleri, yatağını ıslatma da kabus görme gibi özellikler bulunmaktadır. Meydana gelen bu belirtilerin bir aktivite yapmadan önce ya da sonra mı olduğu, ateş, kaşıntı, ağrı ya da ishal gibi tıbbi bir problem işaret eden fiziksel belirtilerin olup olmadığını gözlemlemek oldukça önemli olmaktadır.

Çocukların stres ya da endişe yaşamasına neden olan durum bazen okuldaki bir problem, arkadaşla yaşanan bir çatışma ya da ailedeki değişiklik gibi dış etkenlere de bağlı olabilmektedir. Fakat endişe hisleri çocuğunuzun akranları ile iyi geçinebilme kaygısı, okulda başarılı olma kaygısı ya da kendi içsel baskılarından da kaynaklanabilmektedir. Çocuklarda stres görünmesine sebep olan bazı yaygın sebepler bulunmaktadır.

Taşınma, yeni bir kardeşin doğması, aile üyelerinden birinin ölümü ya da boşanma gibi ailede meydana gelen büyük değişiklikler çocukların endişe duymasına sebep olabilir. Bu sarsıcı değişiklikler çocuğunuzun dünyasını alt üst edebilir ve bu durumlar endişeye neden olarak çocuğunuzun güven duygusunu sarsabilir. Örneğin çocuğunuzun bir kardeşi doğduysa bu, kıskançlık ya da tehdit duygusu uyandırabilecek bir durumdur. Diğer tarafta aile üyelerinden birinin ölümü ise çocukta yas ve panik duygularına yol açıp ölüm ya da ölmekle ilgili korkuları tetikleyecektir.

İş ve para endişeleri de aile içerisinde hissediliyorsa bu durum çocuklarda güçsüzlük duygusuna sebep olabilmektedir. Aşırı yoğun programlar da çocuklarda ciddi anlamda kaygıya sebep olmaktadır ve çocuğun hiç boş vaktinin olmaması ya da durmadan bir aktiviteden diğerine koşturmak çocuklarınızı endişeye sürükleyebilir.

Okulda başarılı olma isteği de çocukta endişe duygusuna yol açabilmektedir. Akademik baskı başarılı olamamaktan korkan çocuklarda çok fazla görülebilir. Çocuklar büyüdükleri zaman popüler olmak ve yaşıtlarına uyum sağlamak istemektedir. Ancak bu durum bazen baskıya dönüşebilir ve çocuklarda dışlanma ya da arkadaş gruplarına ait olmamak hissiyatı onlarda endişeye neden olabilir.

Pek çok çocuk için zorbalık da çok ciddi bir problemdir ve zorbalık gören çocuklar hedef alınmış olmaları sebebiyle bundan utanç duyabilir. Bunu yanı sıra kendi güçsüzlüklerinin fark edileceğini düşünerek bu durumu öğretmenlerinden ya da ailelerinden saklayabilir.