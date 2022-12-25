Çocuklar için Dijital Birikim ve Ekonomi Devri!

Çocukların daha kaliteli, birikim odaklı bir yaşama geçişine yardımcı olan aplikasyon "Manibux" yeni bir fonksiyona kavuştu. 8-18 yaş arası çocuk ve gençlerin dijital ortamda harçlık biriktirmeleri için tasarlanmış bu uygulama Dijital Kumbara adı altında faaliyetlerini sunmaktadır. Dün yapılan yenilikler, etkinlik sırasında uygulamayı daha avantajlı hale getirmek için çeşitli özellikler ekledi. Dijital ortamda çocukların gelirlerini bağışlayabilecekleri, anne-baba ve akrabalarından harçlık isteyebilecekleri, para biriktirmeyi kolaylaştıracak ve daha tutumlu bir geleceğe adım atabilecek.

Dijital birikim kumbarası adlı uygulama, 21 Aralık etkinliğinin ardından yeniden kullanıma sunulduğunu duyurdu. 8-18 yaş arası çocuklara "Her bilinçli bireyin dünyayı kurtarma hakkı ve dünyayı kurtarma hakkı vardır" ilkesiyle davranıldı. Manibux, dijital kumbara özellikli bir uygulama ile yepyeni bir süreci başlatarak, ilk kez dijital harçlık başvurusunda bulunma olanağı sunuyor. Amaç, insanların finansal kazançlarını yönetmelerine yardımcı olan ve biriktirmeyi eğlenceli hale getiren eğlenceli appler ile bunu daha mantıklı bir davranışa dönüştürmektir. Amaç, ebeveynlerin çocuklarına harçlık olarak verdikleri fiziki parayı dijital ortam merkezli bir oyuna dönüştürerek tasarruf bilinci oluşturmaktır. Hedefimiz 18 milyon çocuğa ulaşmak.

Uygulamanın işlevselliği de oldukça ilgi çekicidir. Çocuklar burada tasarruf edebilir. İstediğiniz zaman kullanabilir veya belirli bir kuruma bağışlayabilirsiniz. Konuyla ilgili bir platformun kurucusu olan Canan Bayrak, "Çocuklara fırsat eşitliği verilirse kendi bütçelerini belirleyebileceklerine inanıyorum. Hem ailelerin hem de çocukların mali sorumluluğu ve okulu var. Uygulamanın işlevselliğini şu şekilde güncelledik: yazma konusunda eğitin." Dedi.