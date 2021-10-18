Kolombiya, Pablo Escobar’ın Suaygırlarını Kısırlaştırdı

1993 yılında polis tarafından vurularak öldürülen Escobar, "kokain suaygırları" olarak adlandırılan bir erkek ve bir dişi su aygırı da dahil olmak üzere yasadışı olarak egzotik hayvanlar ithal etti. O zamandan beri, artan bir nüfus eski çiftliği Hacienda Nápoles yakınlarındaki kırsal bölgeyi ele geçiriyor. Kolombiya hükümeti şimdiye kadar 80'den fazla hayvandan 24'ünü kısırlaştırdı. Onları kısır yapacak bir kimyasalla tedavi edildiler. Kolombiyalı çevreciler, Afrika dışındaki en büyük sürü olduğuna inanılan suaygırlarının istilacı bir tür olduğunu ve yerel faunayı uzaklaştırdığını söylüyorlar.

Birçoğu, hayvanların itlaf edilmesi veya kısırlaştırılması için kampanya yürüttü. 1993 yılında, yetkililer Escobar'ın başkent Bogota'nın yaklaşık 250 km (155 mil) kuzeybatısında yer alan lüks mülkü Hacienda Nápoles'e el koyduğunda, orada bulunan hayvanların çoğu ülke genelindeki hayvanat bahçelerine dağıtılmıştı. Ama su aygırları değil.

Kolombiyalı biyolog Nataly Castelblanco bu yılın başlarında BBC'ye verdiği demeçte, "Onları hareket ettirmek lojistik açıdan zordu, bu yüzden yetkililer muhtemelen hayvanların öleceğini düşünerek onları orada bıraktılar" dedi. Ancak, Güney Amerika'da hiçbir doğal yırtıcı olmadığından, suaygırları çoğaldı.

Uzmanlara göre, ülkenin ana su yollarından biri olan Magdalena Nehri boyunca yayılmaya başladılar. Su aygırlarının çevresel etkisini inceleyen bilim adamları, hayvanların yerel ekosistemi çeşitli şekillerde etkileyebileceğini söylüyor: denizayısı gibi zaten yok olma tehdidi altında olan yerli türlerin yer değiştirmesinden, su yollarının kimyasal bileşimlerini değiştirmeye kadar - diğer şeyler olsa da, balıkçılığı tehlikeye atabilir. Araştırmalar, çevreye de yardımcı olabileceklerini gösteriyor.

Tüm zamanların en kötü şöhretli Güney Amerikalı suçlularından biri olan Escobar, 1980'lerde adam kaçırma, bombalama ve ayrım gözetmeyen suikastlardan sorumlu ünlü Medellin uyuşturucu kartelinin kurucusuydu. Bir noktada dünyanın en zengin adamlarından biri olduğu düşünülüyordu.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde biyolog olan Enrique Zerda Ordóñez, bu yılın başlarında CNN'ye kimyasal hadım etmenin tek yol olduğunu söyledi, ancak bir su aygırı kısırlaştırmanın kolay bir iş olmadığını kabul etti.

Bu haftaki bir güncellemeye göre, Kolombiya hükümeti şimdiye kadar onları kısırlaştıran bir kimyasal kullanarak kısırlaştırdı. Escobar'ın ölümünden sonra, suaygırları Hacienda Napoles'te kendi hallerine bırakıldı çünkü yakalanmaları ve nakledilmeleri çok zordu. Yakında çevredeki bölgeye yayılmaya başladılar.

Sürüyü dizginlemeye yönelik yeni girişimin başarılı olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor, ancak su aygırları, yerli türlere bir maliyetle bile yeni Güney Amerika evlerine iyi adapte olmuş görünüyor. Biyolojik Koruma çalışması, su aygırı dışkısının, balıkları ve nihayetinde insanları etkileyebilecek su kütlelerindeki oksijen seviyeleri üzerindeki olumsuz etkisine ilişkin araştırmalara atıfta bulundu. Dergi ayrıca hastalıkların suaygırlarından insanlara bulaşmasıyla ilgili endişeleri de dile getirdi.