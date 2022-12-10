Çocuk Gelin Olayında İddianame Kabul Edildi! “Koca” için 67 Yıl Hapis İsteniyor

İmam nikahı kıyılarak 6 yaşında evlendirilen ve evliliği boyunca cinsel istismara uğrayan H.K.G.’nin yapmış olduğu şikayet üzerine dava açıldığı açıklanmış ve ilk duruşmanın 22 Mayıs tarihinde görüleceği belirtilmişti. Konu hakkında anne ve baba için 22 sene 6 ay hapis cezası istenirken koca Kadir İstekli için ise 67 yıl 10 ay hapis cezasının istendiği bilgisine ulaşıldı. Mecliste araştırma komisyonu kurulması için olay hakkında karar alındı ve savcı HSK da kavuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. Milletvekilleri ile parti genel başkanları da olay hakkında tepkilerini dile getirdi ve detaylar merak konusu oldu.

Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının 29 yaşında olan Kadir İstekli ile dini nikah kıyılarak evlendirildiğine dair iddianamenin kabul edildiği açıklandı ve 22 Mayıs tarihi ilk duruşma günü olarak kabul edildi. İddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve 67 Yıl 10 ay 15 gün hapis cezası Kadir İstekli hakkında istendi. Anne Fatıma Gümüşel ile baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında da 22 sene 6 ay hapis cezası istendiği bilgisine ulaşıldı. Mağdur şüpheli Kadir İstekli tarafından 6 yaşından beri cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunurken dilekçe Anadolu Cumhuriyet başsavcılığına verilmişti. Mağdurun şüpheli Kadir istekli ile babasına kıymış olduğu dini nikahla evlendirildiği, şüpheli Kadir İstekli’nin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturdukları öğrenildi. Mağdur şikayetinin devamında Kadir istekli tarafından kendisine cinsel ilişkinin oyun olarak gösterildiğini belirtmişti. Babasının onayı ile bu ilişkinin gerçekleştiğini ifade eden mağdur yaşının tutması sonrasında dini nikah kıyıldığını da anlattı.

Mağdur 17 Ağustos 2012 tarihinde adet düzensizliği şikayeti ile hastaneye müracaat etti ve durum mağdurun yaşının küçük olması sebebiyle polis ekiplerine bildirildi. Mağdurun o tarihte alınan ifadesinde şüpheli Kadir İstekli ile 7 Nisan 2012 tarihinde kendi isteği ile evlendiği, şikayetçi olmadığı ve o zaman yaşının 17 olduğu söyleniyordu. Mağdur kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edilmiş ve 21 yaşında olduğu ortaya çıkmıştı. Mağdurun yaşının 21 olması sebebiyle soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmış ve 21 Ocak 2022 yılında mağdurun İzmir'de ifadesi alınmıştı.

Üzücü konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bugüne kadar çocukların söz konusu olduğu ihmal cinsel istismar şiddet olabilir herhangi bir eylemde kendilerinin tek gayelerinin çocuğun korunması olduğunu ifade etti. Çocuğun güvence altına alınması birlikte edilmesinin tek gayeleri olduğunu açıklayan Yanık, bu meselede de dolayısıyla tek hareket noktalarının mağdurun mağduriyetinin giderilmesi olduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık, mağdur kişinin neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekle yükümlü olduklarını ifade etti. Hukuki desteğin sağlanması dava sürecinde eğer talep edilirse ekonomik desteğin ve sosyal desteğin sağlanması ile ilgili yükümlü olduklarına dair önemli konuşmalar yapıldı.