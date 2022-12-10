5 modelde geçerli! Peugeot'nun Aralık ayı fiyat listesi sıfır faiziyle rakiplerini pazara yolladı

Peugeot'nun Aralık ayı fiyat listesi sıfır faiziyle rakiplerini pazara yolladı. 5 modelde geçerli! Peugeot bu kampanyası ile müşterilerine çok uygun fiyatlı modellerini sunmuş oldu. Peugeot markasının sunduğu uygun fiyat seçeneklerinin 5 modelinde sıfır faizli olarak sunulması çok fazla dikkat çeken kampanyalar arasında yerini almasını sağladı.

Dikkat Çeken Peugeot marka Modellerinde İndirimler

Peugeot fiyat performans kalitesinde öncü markalar arasında her zaman yerini korumaya devam ederken bu markanın indim seçenekleri de iddialı politikalarıyla birleşerek her sene çıkardığı yeni model Peugeot severleri şaşkına çevirmeye yetti.

Peugeot markasının 5 modelde geçerli indirimleri

· Peugeot 308 satın almak isteyenlere özel, sıfır faiz, 120 bin TL kredi ve 12 ay taksit fırsatıyla gözleri kamaştırmaya geldi. Bireysel, şahıs şirketi ve gerçek kişilere uygulanacak şartları bu şekilde olacak.

· Peugeot SUV 2008 sınıfında yeni modelinde getirdiği özellikler ile fiyat performans kalitesini her zaman ön planda tuttuğunu tekrar gösterdi. Kullanıcıların değerlendirme raporlarında, alanında üst sıralarda yer aldığı görüldü.

· Peugeot SUV 3008 sıfır faizli kredi fırsatıyla araba fuarlarında yerini aldı. Fırsatı kaçırmamak ve kredi başvurusu yapmak için sıfır faizli kampanya fiyatları 825 TL olarak karşımıza çıkıyor.

· Peugeot SUV 5008 sıfır faizli kampanya fiyatları 825 TL

· Peugeot 208 uygun fiyatına birde sıfır faiz kampanyası eklenince yoğun ilgi görmeye başladı. Kampanya fiyatlarının: 275 TL olarak sunulduğu görülüyor.

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