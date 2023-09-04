Okul sezonunun başlamasından hemen önce, hükümetin okula giden çocuklara verdiği destekle ilgili haberler çıkmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eğitimine devam eden çocuklara nakdi yardımda bulunacağı açıklandı. Peki destek ödemeleri ne kadar ve bu ödemeleri kimler alabilir? İşte son gelişmeler.

Aileler, çocuklarının gerekli şartları taşıması ve aktif olarak eğitimlerine devam etmeleri halinde bu sosyal yardımlardan yararlanabilecek. Bu mali destek, çocukların eğitim masraflarının bir kısmını hafifletmeyi amaçlıyor. Şimdi destek ödemeleri için koşullara ve kimlerin bu ödemeleri alabileceğine bakalım.

KOŞULLAR NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım almak için bazı kriterler belirlemiştir. Sosyal güvencesi olmayan aileler bu programdan yararlanmaya uygun olabilir. Ancak, bu yeterli değildir. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ödemeleri alması için çocuklarının örgün eğitime düzenli olarak devam etmelerini gerekiyor. Bu şartın yerine getirilmemesi, örneğin çocuğun okulların açık olduğu bir ay içinde dört günden fazla devamsızlık yapması, sosyal yardım ödemelerinin askıya alınmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla ailelerin çocuklarını okula gönderme taahhüdünde bulunmaları ve bu taahhüdü yerine getirmeleri gerekmektedir.

DESTEK MİKTAR NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere çocukları için sağladığı mali destekleri öncelikle anneye veriyor. Ancak, öldüğü veya bu ödemeleri almaya uygun olmadığı durumlarda, Bakanlık, baba da dahil olmak üzere 18 yaşın üzerindeki aile üyelerinin yardım almasına izin vermektedir.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakın zamanda örgün eğitime devam eden çocukları olan ailelere sağlanan sosyal yardımlar için yeni bir tarife getirmiştir. Bu tarife kapsamında ilköğretime devam eden çocuğu olan ailelere aylık olarak erkek çocuklar için 90 TL, kız çocuklar için ise 100 TL ödeme yapılacaktır. Benzer şekilde, ortaöğretime devam eden çocuklar için de Bakanlık aylık ödemeyi erkekler için 130 TL, kızlar için 150 TL olarak belirlemiştir.