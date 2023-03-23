Çocuğunuza Ailenizden Biri Bakıyorsa Devletten 5100 Lira Alabilirsiniz!

Devletimiz, toplumun her kesimine maddi ve manevi destek sağlamak için çalışan sosyal bir devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye özen göstermektedir. Bu kapsamda, birçok kişiye maddi yardım ve karşılıksız maaş verilmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti, herkese yardım eli uzatmakta ve vatandaşların yükünü hafifletmeye çalışmaktadır. Cinsiyet, çalışma durumu, yaş gibi faktörler gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba gösterilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışan kadınlara her zaman destek vererek, doğum sonrası iş hayatına dönmek isteyen annelerin rahat bir nefes almasını sağlıyor. Çoğu kadın, çocuklarının bakımı için aile büyüklerine emanet etmeyi tercih ediyor. Bu durumu fark eden Bakanlık, hem kadınların iş hayatına devam etmesi hem de torun bakımını üstlenen aile büyüklerinin maddi açıdan desteklenmesi amacıyla Torun Bakım Maaşı adında bir ödeme yapma kararı aldı.

TORUN BAKIM PARASI NEDİR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Torun Bakım Aylığı projesi ile, annelerin doğumdan sonra çalışmaya devam etmek istemeleri durumunda, çocuklarına aile büyüklerinden birinin bakması halinde, geri ödemesiz aylık maaş bağlayacak. Tüm şartların yerine getirilmesi durumunda, bu kişiler 5.100 lira maaş alabilecekler.

TORUN BAKIM PARASI NE KADAR 2023?

Torun bakımı için hak kazanan kişilere aylık 425 lira ödenecektir. Onay alındıktan sonra, bebeğin doğumundan itibaren 12 ay boyunca maaş ödemesi devam edecektir. Ödemeler PTT aracılığıyla yapılacaktır. İkinci torun için maaş almak isteyenlerin, birinci torunun maaş süresinin dolmasını beklemelidir.

TORUN BAKIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

Torun Bakım Maaşı başvuru koşulları bakanlık tarafından açıklanmıştır. Verilen bilgiye göre; başvuru yapan anne ve aile büyüğü, T.C. vatandaşı olmalı ve aynı pilot ilde ikamet etmelidir. Çalışan anneler, sadece resmi nikahlı evliliklerinden doğan çocukları için bu fırsattan faydalanabilir. Ancak, bu kişinin doğum yapmadan önce en az bir senedir sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Son olarak, çocuğun bakımını üstlenecek olan büyükannenin, çocuğa bakmasına engel olacak bir sağlık problemi olup olmadığı dikkate alınmaktadır.

TORUN BAKIM MAAŞI PİLOT İLLER

Şimdilik, Torun Bakım Maaşı sadece belli başlı şehirlerde geçerlidir. Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya ve Tekirdağ, bu uygulamanın pilot şehirleri olarak seçilmiştir. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar, gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde torunlarına bakım parası almaya hak kazanabilir.

TORUN BAKIM PARASI BAŞVURU

Eğer Torun Bakım Aylığından yararlanmak isteyenler varsa, kendilerine en yakın olan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesine başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahibi olan kişilere ulaşılacaktır.

TORUN BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Devletin verdiği bu yardımı almak isteyen ebeveynlerin başvuru esnasında teslim etmesi gereken bazı belgeler vardır. İlk olarak çocuğun kimlik ve doğum belgesi sunulmalıdır. Annenin kimlik belgesi, ticari sicil kaydı ve SGK hizmet dökümü gereklidir. Anne ve babanın ayrı ayrı çalıştığını belgelendiren resmi bir yazı sunulmalıdır. Çocuğa bakacak olan aile büyüğünün kimlik ve sağlık belgeleri ibraz edilmelidir.

