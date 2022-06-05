Altın Yatırımcısının Dikkatine! Kritik Gün Bugün Açıklanacak!

Gram altının fiyatları son iki işlem seansında primi bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları ise bu günü sabırsızlıkla bekliyordu; altın fiyatları açısından kritik veriler kamuoyu ile paylaşılacak.

Salı günü 1835 dolara kadar düşen ons altın toparlanma kaydetmeye başladı. Bugün ise gram altın fiyatları ne kadar olacak? İşte altın ile alakalı meydana gelecek gelişmeler ve fiyatlarda son durum haberimizde...

Enflasyon Endişesine Kaçış, Altın Limanında İzdihama Sebep Oluyor?

8 bölgede geleceğe yönelik büyüme beklentilerinin azaldığı ve 3 bölgede ise özellikle de resesyon ile alakalı endişelerin dile getirildiği aktarıldı. Bundan bir hafta önce Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin 1 çeyrek büyüme verileri açıklanmıştı. Buna göre ekonomi 1. çeyrekte %1.5 oranında daralma kaydetmişti.

Piyasaların beklentisi ise %1.3 oranında daralma olacağı yönünde şekillenmişti. Diğer taraftan Euro bölgesinde enflasyon, mayıs ayında yıllık açıdan bakıldığında %8.1 oranında artış göstererek bütün zamanların rekorunu kırmayı başarmıştı.

Küresel açıdan bakıldığında ise artış gösteren enflasyon ve resesyon endişeleri vatandaşların ve küresel piyasaların altın madenine yatırım yapmalarının önünü açıyor. Bu nedenle talebin çok yoğun bir şekilde artış gösterdiği altın ile alakalı orta vade içerisinde altıncı yatırımcısının parasına para katması bekleniyor.

Altın Yatırımcısı İstihdam Verilerine Odaklandı!

Altın yatırımcıları Amerikan istihdam verilerini sabırsızlıkla bekliyor. Bugün saat 15.15'te ADP özel sektör istihdam verileri işsizlik maaşı müracaat işlemleri yakından takip edilecek. Yarın ise mayıs ayı itibariyle tarım dışı istihdam verileri sabırsızlıkla bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işgücü piyasasında gidişat Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde önemli bir rol oynuyor. Amerikan Merkez Bankası başkanı pahalı bütün konuşmalarında iş gücü piyasasının güçlü olduğunu vurgularken burada gerçekleşen bir bozulmanın ise Amerikan Merkez Bankası'nın politikası sıkılaştırmaya zorlayacağını söylüyor.